Ha dell’incredibile quanto accaduto agli Internazionali di tennis a Roma: il match tra Luciano Darderi e Rafael Jodar – iniziato alle 22:50 a causa dei ritardi dei match precedenti e dello stop per pioggia – è stato interrotto per “colpa” dei festeggiamenti dell’Inter, che circa un’ora prima aveva vinto la Coppa Italia all’Olimpico (quindi accanto al Foro Italico) contro la Lazio per 2-0.

Il fumo dei fumogeni e dei fuochi d’artificio per la coppa nerazzurra è arrivato sul Centrale, quando Jodar e Darderi erano nella fase finale e decisiva del primo set, mandando in tilt l’arbitraggio elettronico (che ha chiamato un dritto di Darderi out che era ampiamente dentro) e non consentendo al match di proseguire. “Non si vede nulla“, ha spiegato Darderi ed effettivamente le immagini mostravano una fitta “nebbia” causata dal fumo. Il match è stato sospeso ed è ripreso dopo 20 minuti.