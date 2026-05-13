“So di avere le qualità per poter affrontare e battere chiunque“. Luciano Darderi, giustamente, non si vuole più fermare: la vittoria contro Alexander Zverev agli ottavi degli Internazionali, per contesto e prestigio, è forse la più importante della sua carriera. Ma il 24enne italo–argentino non è tipo che si accontenta: l’ambizione è la finale di Roma contro Jannik Sinner, ma intanto può migliorare anche una classifica che già oggi lo vede virtualmente alla posizione numero 17 al mondo, suo nuovo best ranking. Il grande peccato è che dall’altra parte della rete nel suo quarto di finale in programma oggi a Roma come ultimo match serale ci sarà Rafael Jodar. Ad oggi, escluso ovviamente Sinner, è l’avversario peggiore da affrontare sulla terra rossa del Foro Italico.

“È un grande giocatore: darò il massimo, il pubblico mi aiuterà, come ha fatto negli ottavi”, ha detto Darderi del giovanissimo fenomeno spagnolo. La spinta del Centrale in effetti potrebbe essere determinante per destabilizzare Jodar, che nelle ultime settimane ha messo in mostra un tennis semplicemente speciale, per solidità, velocità e scelte in campo. Il 19enne di Madrid, che ha studiato tennis all’Università della Virginia e a fine 2025 non aveva ancora ufficialmente scelto la strada del professionismo, è stato incoronato dallo stesso Sinner, che lo ha battuto alla Caja Magica in quella che col senno del poi è stata la finale anticipata del Masters 1000 spagnolo.

Al di là dei titoli e delle lodi, per Jodar parlano i risultati. Da quando ha iniziato la stagione sulla terra rossa, ha vinto il torneo Atp 250 di Marrakech, ha fatto semifinale a Barcellona e si è fermato appunto ai quarti a Madrid. Meno sponsorizzato del suo coetaneo Joao Fonseca, in realtà sembra avere nel suo bagaglio un gioco molto più consistente ed efficace, che ricorda proprio quello di Sinner. Lo ha dimostrato anche nel suo percorso a Roma, dove ha faticato solamente per un set contro un ritrovato Matteo Arnaldi.

Darderi però non è l’ultimo arrivato, specialmente sulla terra. Nonostante abbia ancora 24 anni, può far valere la sua maggiore esperienza e ha la capacità di trarre energia positiva dal tifo del pubblico. Nel match contro Zverev è improvvisamente rinato dopo un inizio da incubo: “In un altro torneo mi sarei arreso, qui la gente mi ha dato la forza di combattere“. Non è un fattore banale: tra Jodar e Darderi, viste le caratteristiche di entrambi, si prospetta una battaglia a suon di lunghi scambi da fondo. L’italo-argentino dovrà trovare nel serbatoio le energie per replicare colpo su colpo. Sperando che il suo giovane rivale possa concedere qualcosa sotto pressione.

Il programma degli Internazionali oggi

CAMPO CENTRALE

Dalle 13:00

[5] Jessica PEGULA USA vs [4] Iga SWIATEK POL

Non prima delle 15:00

[23] Casper RUUD NOR vs [13] Karen KHACHANOV

Non prima delle 19:00

[7] Elina SVITOLINA UKR vs [2] Elena RYBAKINA KAZ

Non prima delle 20:30

[32] Rafael JODAR ESP vs [18] Luciano DARDERI ITA

Dove vedere Darderi-Jodar in tv e streaming (anche in chiaro)

Il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar è quindi in programma sul Campo Centrale alle ore 20.45. Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8: oggi si tratta proprio della sfida tra Darderi e Jodar. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma NOW. La diretta streaming delle partite femminili è su SuperTenniX. Infine, il match Darderi-Jodar (visibile anche in chiaro) è disponibile in streaming su tv8.it.