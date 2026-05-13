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“Il derby Roma-Lazio si gioca domenica, alle 12:30“, “No, si gioca lunedì alle 20:45“. “E se facessimo domenica alle 12?”. Siamo a mercoledì, mancano meno di quattro giorni a una delle giornate più importanti dell’intero campionato di Serie A e chi lotta per la qualificazione alla prossima Champions League non sa ancora in che giorno e a che ora giocherà. O meglio: a oggi tutto è fissato per lunedì alle 20:45, ma la partita non è ancora chiusa. Il problema è ormai noto: la sfida tra Roma e Lazio – importantissima per il destino Champions dei giallorossi – si dovrebbe giocare nello stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia, che salvo clamorose sorprese potrebbe vedere impegnato Jannik Sinner.

L’ultima proposta della Lega Serie A è questa: il derby (e di conseguenza anche le sfide di Napoli, Juventus, Milan e Como) alle 12 di domenica, la finale degli Internazionali a Roma alle 17:30, mezz’ora dopo l’orario previsto. A riportarlo è Sky Sport. L’ipotesi sul tavolo su cui si sta lavorando in queste ore sarebbe così quella di anticipare di 30 minuti il calcio d’inizio di Roma–Lazio (dalle ore 12.30 alle 12) e, contemporaneamente, è stato chiesto alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l’inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali di tennis (dalle 17 alle 17.30). Una soluzione che però non sembra di facile attuazione, anche se tra la fine del match di calcio (alle 14 circa) e l’inizio della finale, ci sarebbero 3 ore e mezza.

La conferma della proposta è arrivata da Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, al termine dell’assemblea di Lega a Roma: “Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Abbiamo fatto una proposta formale al Ministero degli Interni che va nell’ambito di trovare una soluzione che è quella di dare la nostra disponibilità ad anticipare alle 12 l’inizio di tutte e 5 le partite. Ci auguriamo di ricevere una risposta a questa nostra proposta. Se non la dovessimo avere entro sera dovremmo comunque presentare ricorso al Tar”.

Tutto è cominciato lunedì sera, quando De Siervo ha annunciato che il derby si sarebbe giocato domenica alle 12:30, con comunicato ufficiale della Lega Serie A arrivato qualche ora dopo. L’indomani è arrivata la notifica ufficiale del provvedimento del Comitato per l’ordine e la sicurezza che ha previsto lo slittamento del derby Roma-Lazio da domenica 17 a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. La Lega Serie A, però, in una durissima nota aveva annunciato perfino il ricorso al Tar (non ancora arrivato) per evitare il rinvio del match, che si trascina dietro altre 4 partite. Visto il coinvolgimento della Roma nella lotta per un posto in Champions League, allo stesso giorno e orario del derby si giocheranno infatti anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.