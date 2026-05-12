Il derby azzurro, Musetti contro Ruud e Darderi a caccia dell'impresa contro Zverev | Gli orari dei match e come seguirli in tv e streaming

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Oggi a Roma è il giorno degli ottavi di finale del tabellone maschile degli Internazionali 2026. Il piatto forte è ovviamente il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino: il numero 1 al mondo contro la sorpresa del torneo. Esiste un unico precedente, a Santa Margherita di Pula nel 2019: vinse Sinner con un doppio 6-1. Il loro è il terzo match sul Centrale del Foro Italico, dove la giornata di martedì 12 maggio viene aperta dalla sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud. La grande incognita riguarda le condizioni fisiche di Musetti, apparso veramente in difficoltà durante il match vinto con Cerundolo. Sarà dura anche per Luciano Darderi: il 24enne, oggi numero 20 al mondo, affronta Alexander Zverev. Il tedesco lo ha battuto proprio a Roma due anni fa nel loro unico precedente.

Internazionali d’Italia, gli italiani in campo oggi

Lorenzo Musetti-Casper Ruud

Jannik Sinner-Andrea Pellegrino

Luciano Darderi-Alexander Zverev

Quando gioca Sinner e dove vederlo in tv (anche in chiaro)

Il derbu azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino è il terzo match in programma sul Campo Centrale del Foro Italico. L’inizio è previsto non prima delle ore 15, al termine della sfida tra Cirstea e Ostapenko. Oltre alla consueta diretta su Sky e su Now, la partita viene trasmessa anche gratis in chiaro su TV8, con diretta streaming su TV8.it.

Il programma degli italiani in campo oggi

CAMPO CENTRALE

Dalle 11:00

[8] Lorenzo MUSETTI vs [23] Casper RUUD

Non prima delle 13:00

[26] Sorana CIRSTEA vs Jelena OSTAPENKO

Non prima delle 15:00

[1] Jannik SINNER vs [Q] Andrea PELLEGRINO

Non prima delle 19:00

[3] Coco GAUFF vs [8] Mirra ANDREEVA

Non prima delle 20:30

Thiago TIRANTE vs Daniil MEDVEDEV

BNP PARIBAS ARENA

Dalle 11:00

Robert GALLOWAY/ Santiago GONZALEZ vs [2] Marcel GRANOLLERS/Horacio ZEBALLOS

A seguire

[32] Rafael JODAR vs [19] Learner TIEN

Non prima delle 14:00

[18] Luciano DARDERI vs [2] Alexander ZVEREV

A seguire

[12] Andrey RUBLEV vs [Q] Nikoloz BASILASHVILI

A seguire

Hamad MEDJEDOVIC vs Martin LANDALUCE

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW. La diretta streaming delle partite femminili è su SuperTenniX. Infine, il solo match visibile anche in chiaro è disponibile in streaming su tv8.it.