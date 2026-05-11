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Ultimo aggiornamento: 12:43

Hantavirus, le immagini dello sbarco a Tenerife: i primi passeggeri scendono dalla crociera con camice, cuffia e mascherina – Video

di Redazione Esteri
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In tutto ieri sono stati evacuati 94 passeggeri di 19 dei 21 paesi di nazionalità d'origine. A bordo restano 58 persone
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È cominciato domenica 10 maggio, attorno alle 10:30 (alle 9:30 ora locale) lo sbarco dei primi passeggeri della nave Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. La crociera ha attraccato a Tenerife e da lì, piano piano, sono stati fatti scendere i passeggeri. Il primo gruppo di evacuati era composto da 14 cittadini spagnoli: tutti sono scesi, come si vede dalle immagini, coperti dalla testa ai piedi, con camici, cuffie e mascherina. I passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un autobus, poi su un aereo militare per fare ritorno sulla penisola: il volo è atterrato alla base aerea di Torrejon de Ardoz, a Madrid e le persone sono state trasferite all’ospedale centrale della difesa Gomez Ulla. Tutti asintomatici, sono stati autorizzati a portare solo effetti personali in borse di platica.

È previsto per oggi lunedì 11 maggio, invece, l’ultimo degli sbarchi, riguardante passeggeri provenienti da Australia e Paesi Bassi.

In tutto ieri sono stati evacuati 94 passeggeri di 19 dei 21 paesi di nazionalità d’origine. A bordo restano 58 persone: 26 sbarcheranno oggi per i rimpatri, mentre il resto riprenderà il viaggio verso il porto di Rotterdam di destinazione, dove è prevista la sanificazione.

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