“Vorrei sapere anche io qualcosa del mio futuro. Nessuno mi ha cercato, io ho la mia idea”: Dybala contro la Roma

L'argentino è tornato titolare a distanza di più di tre mesi dall'ultima volta e ha servito un assist a Malen nel gol dello 0-1 del match contro il Parma: "Contro la Lazio sarà la mia ultima davanti ai tifosi"

“La verità è che vorrei sapere anche io del mio futuro. Il contratto dice che finirà dopo queste due partite”. Un assist delizioso, la decisione di lasciar calciare il rigore decisivo a Malen e una condizione psico-fisica che sembra ritrovata. Paulo Dybala è tornato titolare ieri, dopo oltre tre mesi dall’ultima volta (25 gennaio in Roma–Milan dopo un serio infortunio), e a fine partita a Sky Sport ha lanciato una stoccata alla società parlando del suo futuro, visto che il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2026. Nel match di Parma, decisivo per continuare a inseguire l’obiettivo Champions League e vinto dalla Roma per 2-3 con due gol nel recupero, l’argentino ha offerto un grande assist a Malen in occasione del gol dello 0-1 e in generale ha giocato una partita brillante, di qualità e grande spirito di applicazione.

“L’unica cosa che posso dire è che quella contro la Lazio, nel derby, sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma“, ha detto senza giri di parole l’ex calciatore di Juventus e Palermo. E al giornalista che gli chiedeva se allora la decisione fosse già presa, Dybala ha risposto in maniera seccata: “No, è ciò che dice il contratto. Io ho la mia idea, ma la tengo per me”, ha concluso l’argentino, che prima di lasciare il microfono ha fatto segno di “no” alla domanda se la Roma l’avesse comunque contattato per parlare di un eventuale rinnovo o meno.

Dybala ha poi parlato anche della possibile qualificazione in Champions League della Roma: “Abbiamo dimostrato la cattiveria e la voglia che abbiamo di raggiungere un posto in Champions, sappiamo che non dipende solo da noi, ma lotteremo fino alla fine”, ha ribadito l’attaccante argentino. I giallorossi sono al momento quinti, ma a pari punti con il Milan, a quota 67 punti. A uno di distacco dalla Juventus e a +2 dal Como sesto. Ora le ultime due giornate in cui la Roma affronterà prima la Lazio nel derby e poi a chiudere, all’ultima giornata, la sfida di Verona contro l’Hellas Verona già retrocesso.