L'argentino ha sentito tirare il flessore e ha subito chiesto il cambio. Il tecnico giallorosso: "Potrà tornare dopo la sosta", attesa per gli esami

“E questa è una cosa più grave del rigore sbagliato. Perché Paulo stava giocando con qualità e condizione, purtroppo si è infortunato e cercheremo di recuperarlo velocemente perché lui ci fa alzare il livello”. Così Gian Piero Gasperini nel post Milan-Roma a proposito dell’infortunio di Paulo Dybala. L’argentino si è fatto male dopo aver calciato il rigore respinto da Mike Maignan ed è stato costretto a lasciare il campo.

Il rigore, l’infortunio: la sera nera di Dybala

Dybala si è immediatamente toccato il flessore dopo aver calciato e dopo un minuto è stato sostituito, lasciando spazio a Tommaso Baldanzi. Una serata nera per l’argentino, che ha sbagliato il primo tiro dal dischetto tra tutte le competizioni con la Roma: finora era a 18 su 18, specialista assoluto. Il suo ultimo errore con i club era datato 30 novembre 2021, quando giocava per la Juventus contro la Salernitana. Quasi quattro anni fa. Ma peggio del rigore sbagliato c’è l’infortunio: l’ennesimo muscolare, il decimo negli ultimi due anni.

Come sta Dybala dopo l’infortunio: i tempi di recupero

Dybala calcia, Maignan para. L’argentino si gira verso la panchina toccandosi il flessore e chiede il cambio, capendo subito la gravità del problema. Adesso servirà attendere l’esito degli esami strumentali, ma a dare le prime stime per i tempi di recupero è stato proprio Gasperini: “Potrà recuperare dopo la sosta”. Già esclusa la sua presenza quindi contro Rangers e Udinese. La prima data utile secondo il tecnico giallorosso è quella del 23 novembre: Cremonese-Roma, prima gara dopo il rientro dalla sosta.

Proprio nel suo momento migliore la Roma dovrà rinunciare al giocatore di maggior qualità in rosa. Dopo esser tornato dall’infortunio a ottobre, l’argentino aveva giocato uno spezzone con la Fiorentina e adesso era alla quinta partita da titolare: due gol e un assist, decisivo contro il Sassuolo. Gasperini l’aveva reinventato falso 9, lui stava rispondendo con ottime prestazioni. Adesso un altro stop, l’ennesimo negli ultimi anni: in casa Roma c’è preoccupazione.