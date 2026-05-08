Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 17:35

L’omaggio di Vecchioni agli amici Zanardi e Beccalossi: “Questa canzone è nata per Alex, ma la dedico anche a Evaristo”

di Redazione Sport
Icona dei commenti (0)
Il cantautore durante il suo concerto a Brescia ha parlato dell'atleta paralimpico e all'ex calciatore dell'Inter, entrambi suoi amici
Icona dei commenti Commenti

Durante il suo ultimo concerto a Brescia, Roberto Vecchioni ha reso omaggio a due amici appena scomparsi, l’atleta paralimpico Alex Zanardi e l’ex calciatore dell’Inter Evaristo Beccalossi.

Il cantautore ha dedicato loro la canzone “Ti insegnerò a volare“. “Questa canzone è nata per Alex, ma la dedico anche a Evaristo”, ha spiegato Vecchioni al suo pubblico.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione