Sul Centrale del Foro Italico il debutto del toscano numero 8 del tabellone. In campo anche Arnaldi e tre azzurre: Cocciaretto, Grant e Basiletti

Oggi a Roma comincia il secondo turno degli Internazionali 2026. Sul Centrale del Foro Italico fa il suo esordio Lorenzo Musetti, impegnato contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il toscano, numero 8 del tabellone, sogna di ripetere il percorso di un anno fa, quando arrivò fino alla semifinale. Debutta anche Luciano Darderi, numero 18 del seeding, contro il tedesco Hanfmann: l’obiettivo è la vittoria. Si è guadagnato il secondo turno anche Matteo Arnaldi, che però deve sperare nell’impresa per battere Alex De Minaur.

Sfide proibitive anche per le tre azzurre impegnate oggi a Roma. Noemi Basiletti, dopo il capolavoro contro Tomljanovic, dovrebbe fare un miracolo contro l’ucraina Svitolina: per la 20enne toscana, numero 427 al mondo prima del torneo, è già un sogno giocare un match di questo livello. Anche per l’altra promessa azzurra, la 19enne Tyra Grant, sarà dura contro Victoria Mboko. E parte sfavorita pure Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro.

Internazionali d’Italia, gli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Arnaldi-Alex de Minaur

Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard

Luciano Darderi-Yannick Hanfmann

TABELLONE FEMMINILE

Elisabetta Cocciaretto-Emma Navarro

Tyra Grant-Victoria Mboko

Noemi Basiletti-Elina Svitolina

Il programma degli italiani in campo oggi

CAMPO CENTRALE

Dalle 11:00

Caty McNALLY USA vs Iga SWIATEK POL

Non prima delle 13:00

Daniel ALTMAIER GER vs Alexander ZVEREV GER

A seguire

[Q] Dino PRIZMIC CRO vs Novak DJOKOVIC SRB

Non prima delle 19:00

[28] Emma NAVARRO USA vs Elisabetta COCCIARETTO ITA

Non prima delle 20:30

[8] Lorenzo MUSETTI ITA vs Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA

BNP PARIBAS ARENA

Dalle 11:00

[6] Alex DE MINAUR AUS vs [WC] Matteo ARNALDI ITA

Non prima delle 13:00

[15] Naomi OSAKA JPN vs Eva LYS GER

A seguire

[WC] Tyra GRANT ITA vs [10] Victoria MBOKO CAN

A seguire

Maria SAKKARI GRE vs [2] Elena RYBAKINA KAZ

A seguire

Yannick HANFMANN GER vs [18] Luciano DARDERI ITA

SUPERTENNIS ARENA

Dalle 11:00

Nuno BORGES POR vs Rafael JODAR ESP

A seguire

[23] Casper RUUD NOR vs Zachary SVAJDA USA

A seguire

[5] Jessica PEGULA USA vs Zeynep SONMEZ TUR

A seguire

Sebastian BAEZ ARG vs [9] Alexander BUBLIK KAZ

A seguire

[7] Elina SVITOLINA UKR vs [Q] Noemi BASILETTI ITA

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW. La diretta streaming delle partite femminili è su SuperTenniX. Infine, il solo match visibile anche in chiaro è disponibile in streaming su tv8.it.