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Ultimo aggiornamento: 13:16

“Sto bene, quello che mi rimane di certi momenti sono le persone, gli sconosciuti che ti tengono la mano”: il messaggio di Agata Centasso dopo l’incidente

di Redazione Sport
L'ex calciatrice ha rassicurato i fan dopo il brutto incidente stradale che l'ha vista coinvolta. Il suo racconto
“Sto bene, quello che mi rimane di certi momenti sono le persone, gli sconosciuti che ti tengono la mano”: il messaggio di Agata Centasso dopo l’incidente
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“Sto bene, quello che mi rimane di certi momenti sono le persone che letteralmente corrono da te”. L’ex calciatrice Agata Centasso ha mandato un messaggio per rassicurare i suoi fan dopo il brutto incidente stradale che l’ha vista coinvolta nei giorni scorsi. Lo scorso 3 maggio Centasso, oggi impegnata nel sociale e volto del calcio sui social e in tv, aveva condiviso la foto della sua auto distrutta: “Una macchina mi ha tagliato la strada all’improvviso. Con me una giovanissima calciatrice. Nessuna conseguenza fisica per entrambe, solo un forte stato di shock“.

L’ex calciatrice 36enne, con un passato al Venezia, aveva poi spiegato: “Fisicamente sto bene. Sono ancora incredula per quello che è successo. Il mio pensiero torna a quei momenti, a quei secondi in cui mi sono sentita ‘rassegnata‘: ho chiuso gli occhi e ho sentito la macchina, ormai fuori controllo, andare a sbattere più volte prima di fermarsi”. Ora però spiega di essersi ripresa, anche grazie all’affetto che ha ricevuto: “Gli sconosciuti che ti tengono le mani, le amiche che ti fanno ridere per sdrammatizzare, i messaggi belli che sanno far sentire meglio”.

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