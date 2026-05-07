Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Ci si arrangia nelle domeniche bestiali. Già, è un po’ un mantra quello di provare a fare il meglio con poco, a raggiungere l’obiettivo con ciò che si ha a disposizione. Il problema a volte è che nei campi di provincia italiani o esteri ciò che si ha a disposizione è assolutamente fuori luogo per addivenire allo scopo. E allora? E allora si prova a ovviare unendo l’utile al dilettevole, magari con il linguaggio universale della musica…e se tutto va male si entra a gamba tesa, sempre e contro chiunque.

A GAMBA TESA

Già, un po’ come il meraviglioso tatuaggio di Daniele De Rossi adottato come stile di vita. Anche se prendere troppo alla lettera detti, proverbi e persino i tatuaggi non porta mai conseguenze granché positive, come dimostrano le otto giornate di squalifica comminate a Mattia Auletta del World Soccer S.Arpino, Seconda Categoria Campania, perché “il calciatore veniva espulso nel corso della gara, successivamente al provvedimento di espulsione cercava di afferrare il DDG rincorrendolo al termine della gara cercava di atterrare il DDG con una scivolata non riuscendoci”.

SEGNO GOL – AMPIO TERRAZZO, CUCINA ABITABILE

Anni fa fece specie un necrologio comparso su un quotidiano: in pratica dopo le condoglianze espresse per un defunto, veniva aggiunto “Vendo Moto”. È più o meno quel che ha fatto Tomsz Skublak dell’Inter Toronto. Dopo aver fatto gol all’Atletico Ottawa ha esultato mostrando alle telecamere il suo biglietto da visita come agente immobiliare, spiegando di aver voluto sfruttare un po’ di marketing gratis derivante dal calcio.

CASCO

Già, non è una cattiva idea portarselo dietro nelle categorie minori. Anche se poi da strumento di difesa diventa di offesa, come a Lettere, Prima Categoria Campania, dove “venivano lanciati dai tifosi locali, sassi enormi, bottiglie di vetro e persino caschi di moto, che cadevano sugli spalti e alcuni rimbalzano in campo senza colpire calciatori”.

THRILLER

Già, a volte un campionato diventa veramente un film o un romanzo thriller, come quella che ha riportato il Burnley dalla Premier League alla Championship. La dirigenza ha esonerato il mister Scott Parker assumendo al suo posto…Michael Jackson. Già si chiama proprio così l’allenatore delle giovanili cui è stata affidata la panchina, e all’esordio non ha fatto miracoli perdendo per 3 a 1 contro il Leeds. Il club vittorioso giocando sull’omonimia ha dato vita a un simpatico sfottò, facendo partire dagli altroparlanti “Smooth Criminal”. Coi tifosi del Burnley che l’hanno pure ballata a dovere.