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Habemus finale: Psg–Arsenal assegnerà la Champions 2026. Epilogo giusto, visto il film delle semifinali. Nelle gare di ritorno, indietro tutta in termini di gol: tre in totale, contro gli undici dell’andata. Prevedibile: al momento dei verdetti, l’obiettivo da raggiungere aumenta le attenzioni difensive. Il 30 maggio, a Budapest, Psg campione in carica favorito per il bis, ma occhio all’Arsenal, vicino al trionfo in Premier e alla seconda finale della sua storia. Luis Enrique contro Arteta: Que Viva Espana!, dicono dalle loro parti.

IN

9 KVARATSKHELIA

Migliore in campo, all’Allianz Arena, in una sfida in cui si opponeva la crema del calcio mondiale. L’allungo per il gol di Dembélé è devastante, il resto del match è un coltello puntato nella metà campo del Bayern.

8,5 LUIS ENRIQUE

La partita in terra di Germania ha mostrato un Psg bravissimo nella fase difensiva. Lucho ha raddoppiato i guardiani delle corsie esterne – Marquinhos in soccorso di Zaire–Emery a destra, Fabian Ruiz a sinistra ad assistere Nuno Mendes -, senza rinunciare al gioco. Neuer, per dire, ha lavorato più di Safonov.

8 ARTETA

Lezione di resistenza all’Atletico Madrid di Simeone e, se ci è consentito, di stile. È andato subito a stringere la mano al collega e ha lasciato la vetrina alla squadra.

8 KANE

Gli occhi arrossati del centravanti inglese al fischio finale sono una delle immagini forti di Bayern–Psg. Harry ha segnato il gol numero 55 della sua straordinaria stagione – in 48 presenze -, ma è stato un capolavoro inutile. Gli anni passano, il 28 luglio salirà a quota 33 e il tempo stringe. Benedetta e maledetta Champions.

7 SAKA

Una zampata e porta l’Arsenal a Budapest. Una rivincita, per questo talento prodotto dell’accademia dei Gunners, che dopo la finale europea Inghilterra–Italia del 2021 fu insultato pesantemente dai razzisti per il rigore sbagliato di fronte a Donnarumma.

OUT

5 KOMPANY

Perde il duello contro Luis Enrique. L’allenatore belga è bravo, ma il collega gli dà una lezione di sostanza.

5 OLISE

Stecca nella serata decisiva. Le mosse di Luis Enrique vanificano i suoi sforzi.

5 SIMEONE

Resta, del Cholo, il momento di vuoto in panchina, dopo il triplice fischio della partita dell’Emirates. Lo sguardo si perde nei pensieri, in Champions gli è andata male anche questa volta.

4 MUSIALA

Il grande assente di Bayern–Psg. Un fantasma sul palcoscenico.

4 SORLOTH

L’errore grossolano nell’azione del possibile pareggio dell’Atletico inchioda il centravanti norvegese. In Italia titoloni per vicende di mercato che lo riguardano, ma non è un fenomeno.