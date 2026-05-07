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Ultimo aggiornamento: 14:05

The Bold Champions, le pagelle | Luis Enrique dà una lezione al Bayern, Arteta ne dà una di stile a Simeone. Epilogo giusto: la finale sarà Psg-Arsenal

di Stefano Boldrini
Tutti i voti dopo le due notti europee - Meno spettacolo rispetto alle gare d'andata, i parigini riescono a contenere gli offensivi di Kompany: Musiala e Olise i grandi "assenti". I Gunners tornano in finale dopo 20 anni
The Bold Champions, le pagelle | Luis Enrique dà una lezione al Bayern, Arteta ne dà una di stile a Simeone. Epilogo giusto: la finale sarà Psg-Arsenal
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Habemus finale: PsgArsenal assegnerà la Champions 2026. Epilogo giusto, visto il film delle semifinali. Nelle gare di ritorno, indietro tutta in termini di gol: tre in totale, contro gli undici dell’andata. Prevedibile: al momento dei verdetti, l’obiettivo da raggiungere aumenta le attenzioni difensive. Il 30 maggio, a Budapest, Psg campione in carica favorito per il bis, ma occhio all’Arsenal, vicino al trionfo in Premier e alla seconda finale della sua storia. Luis Enrique contro Arteta: Que Viva Espana!, dicono dalle loro parti.

IN

9 KVARATSKHELIA
Migliore in campo, all’Allianz Arena, in una sfida in cui si opponeva la crema del calcio mondiale. L’allungo per il gol di Dembélé è devastante, il resto del match è un coltello puntato nella metà campo del Bayern.

8,5 LUIS ENRIQUE
La partita in terra di Germania ha mostrato un Psg bravissimo nella fase difensiva. Lucho ha raddoppiato i guardiani delle corsie esterne – Marquinhos in soccorso di ZaireEmery a destra, Fabian Ruiz a sinistra ad assistere Nuno Mendes -, senza rinunciare al gioco. Neuer, per dire, ha lavorato più di Safonov.

8 ARTETA
Lezione di resistenza all’Atletico Madrid di Simeone e, se ci è consentito, di stile. È andato subito a stringere la mano al collega e ha lasciato la vetrina alla squadra.

8 KANE
Gli occhi arrossati del centravanti inglese al fischio finale sono una delle immagini forti di BayernPsg. Harry ha segnato il gol numero 55 della sua straordinaria stagione – in 48 presenze -, ma è stato un capolavoro inutile. Gli anni passano, il 28 luglio salirà a quota 33 e il tempo stringe. Benedetta e maledetta Champions.

7 SAKA
Una zampata e porta l’Arsenal a Budapest. Una rivincita, per questo talento prodotto dell’accademia dei Gunners, che dopo la finale europea InghilterraItalia del 2021 fu insultato pesantemente dai razzisti per il rigore sbagliato di fronte a Donnarumma.

OUT

5 KOMPANY
Perde il duello contro Luis Enrique. L’allenatore belga è bravo, ma il collega gli dà una lezione di sostanza.

5 OLISE
Stecca nella serata decisiva. Le mosse di Luis Enrique vanificano i suoi sforzi.

5 SIMEONE
Resta, del Cholo, il momento di vuoto in panchina, dopo il triplice fischio della partita dell’Emirates. Lo sguardo si perde nei pensieri, in Champions gli è andata male anche questa volta.

4 MUSIALA
Il grande assente di BayernPsg. Un fantasma sul palcoscenico.

4 SORLOTH
L’errore grossolano nell’azione del possibile pareggio dell’Atletico inchioda il centravanti norvegese. In Italia titoloni per vicende di mercato che lo riguardano, ma non è un fenomeno.

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