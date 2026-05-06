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“Ace, devo cambiare Bare perché se no…”. Con queste parole Cristian Chivu ha chiesto a Francesco Acerbi di accomodarsi di nuovo in panchina al minuto 89 di Inter–Parma, quando era già tutto pronto per la festa. E la “colpa” è di Nicolò Barella, che nonostante il 21esimo scudetto ormai in tasca e la festa già iniziata, ha litigato a più riprese con Mariano Troilo, difensore del Parma. E a raccontarlo è lo stesso Barella, quando subito dopo la sostituzione, ha spiegato tutto a Marcus Thuram in panchina, come è emerso dalla Dazn Bordocam.

“Sai cosa mi ha detto? Stai zitto bobo che sei fuori dal Mondiale. Ma se manco sanno chi è in Argentina!”, ha detto Barella al compagno. Tutto nasce da un pestone di Troilo al centrocampista nerazzurro. Barella rimane giù e da tempo litiga con il difensore argentino del Parma, che gli dice: “Alzati, non ti ho toccato“. I due continuano poi a battibeccare a distanza, se le promettono nelle azioni successive. Poi in un calcio d’angolo rivengono a contatto. A quel punto Chivu – che stava per concedere gli ultimi minuti ad Acerbi – fa il “cambio nel cambio”. Si avvicina ad Acerbi e gli chiede di riaccomodarsi in panchina per mettere Frattesi al posto di Barella, che stava rischiando l’ammonizione litigando con Troilo.

Chivu fa la sostituzione, gli sussurra all’orecchio “stai calmo, ti voglio bene”. Barella arriva in panchina e parla con Thuram: “Sai cosa mi ha detto? Stai zitto bobo (che in argentino è un termine per dire ‘scemo’, ndr) che sei fuori dal Mondiale. Ma se manco sanno chi è in Argentina!”, ha esclamato Barella. Il francese ride. Dopo qualche minuto è già passato tutto: il centrocampista sardo salta, esulta e festeggia con i compagni. Lo scambio di battute prima con Troilo e poi con Thuram, però, ha inevitabilmente fatto il giro del web.