Lukaku è tornato a Napoli, ma si allena da solo. C’è stato l’incontro con Conte: “Deciderà se farlo giocare o meno”

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Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi a Napoli. Dopo le polemiche scoppiate per il periodo trascorso in Belgio, per recuperare la miglior condizione fisica, l’attaccante “è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale”, fa sapere il club campano in una nota. Il resto della squadra è tornato ad allenarsi oggi per preparare il prossimo match di campionato, in programma lunedì prossimo alle 20.45 al ‘Maradona’ contro il Bologna.

Lavoro individuale per Lukaku, che ora lavora per riprendere una buona condizione: da capire se verrà utilizzato in queste tre giornate, ma la possibilità è remota. L’obiettivo di Lukaku è infatti quello di arrivare al top con il Belgio per i Mondiali che inizieranno tra poco più di un mese tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il Napoli, dal canto suo, ha praticamente raggiunto l’obiettivo Champions League, anche se non è ancora aritmetico.

Intanto tra i momenti più attesi c’è l’incontro con Antonio Conte. “No, non ho avuto l’opportunità di parlare con Romelu – aveva spiegato Conte a DAZN dopo il match con la Cremonese – So che ha avuto un colloquio con un dirigente ma l’ufficio mio era lì e nessuno ha bussato alla mia porta. Questo mi è dispiaciuto tanto, mi sarei aspettato almeno un messaggio. Cerco di dover capire tutti, ma nessuno cerca di capire l’allenatore”. Questa volta l’incontro c’è stato, ma non è ancora noto cosa i due si siano detti. Motivo per cui ora c’è curiosità per capire in primis se è avvenuta la riappacificazione tra i due. E di conseguenza se Lukaku verrà utilizzato in questo finale di campionato.

“Conosco sia Conte che Lukaku molto bene, sono persone che vivono il calcio in maniera molto passionale. Probabilmente non era il momento giusto per incontrarsi qualche settimana fa, ma loro si incontreranno oggi”, aveva dichiarato Federico Pastorello – agente di Lukaku – a Dazn Belgio in mattinata. “Romelu è tornato in città come da programmi e tornerà ad allenarsi con la squadra e sotto gli ordini di Conte. Il mister poi deciderà se farlo giocare o meno”, ha concluso il noto procuratore.