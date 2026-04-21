Lukaku, toccata e fuga a Napoli: nessun contatto con Conte, addio sempre più vicino. E i campani sperano in un buon Mondiale

Un blitz rapido, di poche ore. Poi la ripartenza immediata per il Belgio. In mezzo un incontro con l’agente Pastorello e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Nessun contatto con Antonio Conte o i compagni. È il racconto della giornata di lunedì 20 aprile di Romelu Lukaku, che è ormai quasi un “separato in casa” nel Napoli, società che lo ha accolto, coccolato e con cui ha vinto uno scudetto nella passata stagione.

Il rapporto tra Lukaku e il Napoli si sta consumando pian piano, in un clima di lontananza ormai difficilmente recuperabile, con gesti forti e significativi come il mancato ritorno in Italia dopo l’ultima convocazione con il Belgio e gli episodi citati, prima del ritorno verso Bruxelles. L’attaccante è atterrato domenica sera nel capoluogo campano, l’indomani è andato a Castel Volturno dove ha avuto un colloquio con il ds Giovanni Manna e subito dopo si è imbarcato su un aereo diretto in Belgio: continuerà ad allenarsi in patria con il suo team e un fisioterapista di fiducia, ma questo era già previsto.

Ciò che però stupisce e che porta a pensare che la storia tra l’attaccante belga e il Napoli sia ai titoli di coda è il mancato incontro con Conte – colui che l’ha praticamente voluto in tutte le sue esperienze, compresa Napoli – e anche con i compagni di squadra. Lukaku si era infortunato a ferragosto ed è tornato a gennaio, giocando qualche spezzone fino alla sosta nazionali, quando è stato convocato dalla nazionale. Da quel momento non è più tornato a Napoli, nonostante le continue sollecitazioni del club campano, che avrebbe preferito monitorare la sua situazione da vicino. Adesso il Napoli ha deciso di andare avanti per la propria strada, senza dare particolare attenzione al caso Lukaku, il cui interesse è palesemente quello di tornare in forma per giugno e disputare un buon Mondiale con il Belgio. A 32 anni è la sua ultima vera grande occasione.

E dal canto suo, anche il club di De Laurentiis adesso spera in un buon Mondiale di Lukaku. Il motivo? L’attaccante con molta probabilità lascerà il Napoli in estate e il club campano cercherà di trarre il massimo a livello economico dalla sua cessione. Lukaku ha un anno di contratto a 8.5 milioni di euro ed è un ingaggio che pesa sulle casse del club. Un ottimo Mondiale per Lukaku potrebbe portare diverse pretendenti per il giocatore e a quel punto il Napoli proverebbe a trarre il maggior profitto possibile da un giocatore con cui ormai il rapporto sembra ormai davvero al capolinea.