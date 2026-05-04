L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni critiche

L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. L’annuncio è stato dato dal suo portavoce, Ted Goodman, su X e lo ha confermato il presidente americano Donald Trump su Truth Social.

Goodman ha parlato di condizioni critiche “ma stabili” e ha definito Giuliani un “combattente” che “ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza e sta combattendo con la stessa forza anche adesso”. Non è stato specificato il motivo del ricovero dell’ex sindaco di New York, che ha 81 anni.

Trump ha invece parlato di un “vero guerriero” e definito Giuliani il “miglior sindaco nella storia di New York, di gran lunga”. Quindi ne ha approfittato per attaccare gli avversari politici: “Che tragedia che sia stato trattato così male dai pazzi radicali di sinistra, tutti democratici, e aveva ragione su tutto! Hanno imbrogliato alle elezioni, inventato centinaia di storie, fatto di tutto per distruggere la nostra nazione, e ora guardate Rudy. Che tristezza!”.