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I documenti sull'incidente del Boeing 737 China Eastern del 21 marzo 2022 rivelano motori spenti e controllo attivo della cloche
Motori spenti e controllo del volante nella cabina di pilotaggio: sono gli elementi emersi dalla pubblicazione di alcuni documenti Usa riguardanti l’incidente aereo di quattro anni fa – il 21 marzo 2022 – quando un velivolo della linea China Eastern Airlines si schiantò in una zona boscosa nella provincia meridionale del Guangxi provocando la morte di tutti e 132 i passeggeri a bordo.
Il materiale è stato diffuso dall’ente investigativo National Transportation Safety Board (NTSB) e comprende il contenuto del registratore dei dati di volo, lo scambio di mail tra NTSB e l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese e un rapporto sul download dei dati del luglio 2022. Uno dei primi elementi che ha destato attenzione è stato il fatto che, 23 secondi prima della fine della registrazione, gli interruttori del controllo carburante di entrambi i motori era stati messi in posizione di arresto: la conseguenza è stata lo spegnimento immediato di tutti e due i motori.
Dopo che anche il pilota automatico era stato disattivato, un secondo punto non ignorabile è stato ricavato dall’analisi delle fluttuazioni dei comandi: i dati raccontano che qualcuno, durante la discesa del velivolo, stesse controllando attivamente la cloche – dispositivo principale della cabina di pilotaggio, simile a un volante, utilizzato dal pilota per governare l’aereo – spingendola violentemente in avanti.
Da qual momento in poi l’aereo – un Boeing 737 – è volato in picchiata a 1.010 chilometri orari, come mostra l’ultimo segnale trasmesso a quota 3.380 metri: l’impatto con una collina a sud di Wuzhou – registrato alle 14:23 – ha poi portato alla distruzione del velivolo. Nonostante la sua disintegrazione, le scatole nere dell’aereo hanno comunque conservato i loro dati, mai utilizzati dalle autorità cinesi per la pubblicazione di un rapporto completo sull’incidente.
Per quattro anni infatti, un alone di silenzio ha circondato questo incidente e persino organismi internazionali come l’Icao e gli investigatori americani dell’Ntsb hanno sempre evitato commenti diretti. Oggi le nuove rivelazioni hanno senz’altro contribuito a riscostruire – almeno parzialmente – un quadro frammentato. Per una visione più completa che aiuti a comprendere quali – e come – siano stati gli ultimi istanti a bordo, si attendono ancora le registrazioni del Cockpit Voice Recorder.
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