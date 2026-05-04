Motori spenti e controllo del volante nella cabina di pilotaggio: sono gli elementi emersi dalla pubblicazione di alcuni documenti Usa riguardanti l’incidente aereo di quattro anni fa – il 21 marzo 2022 – quando Guangxi provocando la morte di tutti e 132 i passeggeri a bordo. e controllo del volante nella: sono gli elementi emersi dalla pubblicazione di alcuniriguardanti l’di quattro anni fa – il– quando un velivolo della linea China Eastern Airlines si schiantò in una zona boscosa nella provincia meridionale delprovocando la morte di tutti ei passeggeri a bordo.

Il materiale è stato diffuso dall’ente investigativo National Transportation Safety Board (NTSB) e comprende il contenuto del registratore dei dati di volo, lo scambio di mail tra NTSB e l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese e un rapporto sul download dei dati del luglio 2022. Uno dei primi elementi che ha destato attenzione è stato il fatto che, 23 secondi prima della fine della registrazione, gli interruttori del controllo carburante di entrambi i motori era stati messi in posizione di arresto: la conseguenza è stata lo spegnimento immediato di tutti e due i motori.

Dopo che anche il pilota automatico era stato disattivato, un secondo punto non ignorabile è stato ricavato dall’analisi delle fluttuazioni dei comandi: i dati raccontano che qualcuno, durante la discesa del velivolo, stesse controllando attivamente la cloche – dispositivo principale della cabina di pilotaggio, simile a un volante, utilizzato dal pilota per governare l’aereo – spingendola violentemente in avanti.

Da qual momento in poi l’aereo – un Boeing 737 – è volato in picchiata a 1.010 chilometri orari, come mostra l’ultimo segnale trasmesso a quota 3.380 metri: l’impatto con una collina a sud di Wuzhou – registrato alle 14:23 – ha poi portato alla distruzione del velivolo. Nonostante la sua disintegrazione, le scatole nere dell’aereo hanno comunque conservato i loro dati, mai utilizzati dalle autorità cinesi per la pubblicazione di un rapporto completo sull’incidente.