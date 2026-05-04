L'ex tecnico e leggenda del club inglese si è sentito male circa un'ora prima del calcio d'inizio. Oggi ha parlato alla Press Association una fonte a lui vicina

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United, è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male all’Old Trafford poco prima di assistere al match di Premier League tra i Red Devils e il Liverpool. Secondo il Mail Online e Bbc, si tratta solo di una misura precauzionale e c’è ottimismo sul fatto che si riprenderà presto. Ferguson, 84 anni, è stato portato in ospedale in ambulanza circa un’ora prima del fischio d’inizio della partita dello United, ma non è stata considerata un’emergenza. Oggi però non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni. Un silenzio che ha alimentato i timori dei tifosi. Interpellato dalla Press Association, una fonte vicina all’iconico manager scozzese ha solo dichiarato che sta “bene“.

manifesta problemi di salute. 20% di probabilità di sopravvivere“. Poco dopo Ferguson si riprese del tutto e in una vecchia dichiarazione spiegò: “Pensavo: tornerò mai a parlare?”, disse Ferguson dopo aver ritrovato la parola dopo dieci giorni grazie a un logopedista e dopo aver raccontato la paura dopo l’emorragia cerebrale. Non è la prima volta che Fergusonproblemi di salute. Nel 2018 ha subito un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito duramente . Dopo l’emorragia cerebrale il medico che l’aveva curato aveva dichiarato che non avrebbe avuto il ““. Poco dopo Ferguson si riprese del tutto e in una vecchia dichiarazione spiegò: “Pensavo: tornerò mai a parlare?”, disse Ferguson dopo aver ritrovato la parola dopo dieci giorni grazie a une dopo aver raccontato la paura dopo l’emorragia cerebrale.

Intanto il Manchester United ha battuto il Liverpool per 3-2 nel match di Premier League in questione e si è qualificato alla prossima Uefa Champions League dopo due anni di assenza. Una vittoria pesantissima, che ha scatenato la festa dei calciatori e di Michael Carrick, che ha augurato “tutto il meglio” al suo ex allenatore. Carrick, che ha vinto cinque titoli di Premier League e la Champions League, tra i tanti trofei conquistati sotto la guida di Ferguson dopo essere stato ingaggiato dallo scozzese dal Tottenham nel 2006, ha aggiunto: “Spero che quando verrà a sapere del risultato, gli dia una bella carica“.