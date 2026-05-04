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Ultimo aggiornamento: 16:09

Malore per Ferguson: portato in ospedale prima di United-Liverpool. Il silenzio sulle sue condizioni

di Redazione Sport
L'ex tecnico e leggenda del club inglese si è sentito male circa un'ora prima del calcio d'inizio. Oggi ha parlato alla Press Association una fonte a lui vicina
Malore per Ferguson: portato in ospedale prima di United-Liverpool. Il silenzio sulle sue condizioni
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Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United, è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male all’Old Trafford poco prima di assistere al match di Premier League tra i Red Devils e il Liverpool. Secondo il Mail Online e Bbc, si tratta solo di una misura precauzionale e c’è ottimismo sul fatto che si riprenderà presto. Ferguson, 84 anni, è stato portato in ospedale in ambulanza circa un’ora prima del fischio d’inizio della partita dello United, ma non è stata considerata un’emergenza. Oggi però non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni. Un silenzio che ha alimentato i timori dei tifosi. Interpellato dalla Press Association, una fonte vicina all’iconico manager scozzese ha solo dichiarato che sta “bene“.

Non è la prima volta che Ferguson manifesta problemi di salute. Nel 2018 ha subito un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito duramente. Dopo l’emorragia cerebrale il medico che l’aveva curato aveva dichiarato che non avrebbe avuto il “20% di probabilità di sopravvivere“. Poco dopo Ferguson si riprese del tutto e in una vecchia dichiarazione spiegò: “Pensavo: tornerò mai a parlare?”, disse Ferguson dopo aver ritrovato la parola dopo dieci giorni grazie a un logopedista e dopo aver raccontato la paura dopo l’emorragia cerebrale.

Intanto il Manchester United ha battuto il Liverpool per 3-2 nel match di Premier League in questione e si è qualificato alla prossima Uefa Champions League dopo due anni di assenza. Una vittoria pesantissima, che ha scatenato la festa dei calciatori e di Michael Carrick, che ha augurato “tutto il meglio” al suo ex allenatore. Carrick, che ha vinto cinque titoli di Premier League e la Champions League, tra i tanti trofei conquistati sotto la guida di Ferguson dopo essere stato ingaggiato dallo scozzese dal Tottenham nel 2006, ha aggiunto: “Spero che quando verrà a sapere del risultato, gli dia una bella carica“.

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