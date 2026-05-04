La Cremonese crolla con la Lazio e si allontana dalla zona salvezza: ora è durissima. La nuova classifica e il calendario

I grigiorossi erano andati in vantaggio con Bonazzoli, ma hanno subito la rimonta degli avversari con il gol vittoria al 92esimo. Lecce a +4 con 9 punti ancora a disposizione

La Lazio batte 2-1 la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di Serie A nel match disputato allo stadio “Zini” di Cremona e mette nei guai i grigiorossi, ora a -4 dalla zona salvezza. Al vantaggio dei padroni di casa con Bonazzoli al 29esimo, hanno replicato Isaksen al 53esimo e Noslin al 92esimo. In classifica i biancocelesti salgono all’ottavo posto con 51 punti mentre i grigiorossi restano fermi a quota 28 in 18esima posizione.

Un periodo nerissimo per la Cremonese, che da dicembre 2025 ha vinto una sola partita – quella in trasferta contro il Parma per 0-2 il 21 marzo -, poi 15 sconfitte e 5 pareggi. Un bilancio decisamente insufficiente per la formazione lombarda, che ora vede allontanarsi la salvezza dopo la vittoria del Lecce sul campo del Pisa di venerdì sera per 1-2. La Cremonese era passata in vantaggio, poi ha sfiorato sia il 2-0 che il 2-1 dopo il pareggio della Lazio, ma al 92esimo è arrivata la beffa con il gol di Noslin. A fine partita delusione tra i giocatori in campo e i tifosi, con lo spettro della retrocessione adesso più vivo che mai.

Mancano soltanto tre partite, con la Cremonese che affronterà Pisa, Udinese e Como, mentre il Lecce se la vedrà con Juventus, Sassuolo e Genoa. Il Cagliari è ormai a un passo dall’aritmetica salvezza: basterà un punto tra Udinese, Torino e Milan. Così come la Fiorentina, che avrà Genoa, Juventus e Atalanta. In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio.

Lotta salvezza, la nuova classifica di Serie A

Fiorentina : 37 punti

: 37 punti Cagliari : 37 punti

: 37 punti Lecce : 32 punti

: 32 punti Cremonese: 28 punti

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