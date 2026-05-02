Lo sconforto di Fils: “Mi sono dovuto abituare alla velocità della palla di Sinner, che è diversa da tutti gli altri”

Il francese era il tennista più in forma del momento dopo l'azzurro, aveva vinto a Barcellona e non aveva ancora perso sulla terra. Ma contro il numero uno al mondo è arrivata una sconfitta netta

“Quando lo affronto mi sembra di giocare bene, ma non è mai abbastanza. Mi sono dovuto abituare alla velocità della sua palla, che è diversa da tutti gli altri”. Lo sconforto di Arthur Fils in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Jannik Sinner non è passato inosservato agli occhi dei più attenti. Il francese era il tennista più in fiducia del momento dopo Sinner, appunto, ma dopo la netta sconfitta in semifinale contro l’azzurro, sembra aver perso qualsiasi certezza. Merito di un tennis incredibile giocato da Sinner, che sta vivendo un momento da sogno da un punto di vista psicofisico e ora vuole il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita prima. Il numero uno al mondo è in uno stato di forma notevole, ha gran fiducia ed è vicino a un altro record, a un’impresa mai riuscita prima agli altri.

La sfida contro Fils è andata in archivio come qualsiasi altra. 6-2, 6-4 senza mai concedere palle break. Eppure di fronte c’era un tennista che sulla terra rossa nel 2026 non aveva mai perso. Fils arrivava dal trionfo a Barcellona, nell’Atp 500 catalano, in cui aveva sconfitto Musetti, Jodar e Rublev. Tutti con grande facilità a differenza del giovanissimo Jodar. “Ho servito malissimo, ma Sinner è un grande campione. Non perde da febbraio, sta giocando benissimo. Ha molta fiducia, colpisce benissimo la palla con entrambi i colpi, serve benissimo”.

Il numero 25 del ranking, reduce da una gran vittoria in un 500 e da quattro vittorie importanti a Madrid, che deve adattarsi alla velocità del numero uno al mondo e nonostante ciò vince soltanto 6 games. Un concetto che certifica in fondo la differenza tra Sinner e Alcaraz e il resto dei tennisti, al momento notevolissima. “Il primo set lui lo ha giocato bene, io invece ho fatto più fatica. Mi sono dovuto abituare alla velocità della sua palla, che è diversa da tutti gli altri”, ha concluso Fils.