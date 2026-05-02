Sinner trova ancora Zverev: in finale a Madrid per un’impresa mai riuscita a nessuno | Orari, tv, dove vedere

La prima finale sulla terra di Madrid, la quarta consecutiva nel 2026, la quinta se consideriamo solo i Masters 1000. La 350esima vittoria della sua carriera nel circuito maggiore, la 22esima consecutiva e la 27esima se si contano solamente i Masters 1000. Sono numeri impressionanti quelli di Jannik Sinner dopo la semifinale a Madrid vinta contro Arthur Fils. Ora però c’è la partita più importante: la finale contro Alexander Zverev, tennista che Sinner ha incontrato e battuto già tre volte nel 2026, sempre in semifinale. Questa volta ci si gioca il titolo, visto che il tedesco – per l’assenza di Alcaraz – è numero due del tabellone e quindi nel lato opposto rispetto all’azzurro.

Per Sinner sarà una partita importantissima per più fattori: il primo – quello più immediato – perché si tratta comunque di un 1000 e quindi un torneo di prestigio. E poi perché se dovesse vincere, Sinner sarebbe il primo della storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. L’azzurro ha già trionfato a Parigi nel 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo nel 2026. Sarebbe un’impresa fin qui unica e mai compiuta da nessuno. Solo Nadal e Djokovic avevano disputato almeno cinque finali consecutive in questa categoria di tornei, ma nessuno era riuscito a vincerli tutti.

“Contro Sinner è difficile giocare ovunque. Sta vincendo su ogni superficie e in ogni condizione. È il numero 1, il migliore al mondo“. Poche parole, all’apparenza banali ma significative quelle di Alexander Zverev dopo la vittoria contro Blockx. L’azzurro è in una condizione psico–fisica straripante: corre spesso in avanti, è efficace e incisivo con i colpi, negli scambi da fondo è un muro e soprattutto continua a giocare i punti decisivi con una freddezza incredibile. Contro Jodar aveva annullato 7 palle break su 7, contro Fils ha servito male ma ha concesso 0 palle break. Sinner ha ormai messo tutti d’accordo: quando sta bene, è ingiocabile per chiunque. Tranne che per Alcaraz, che al momento però è fermo per un problema al polso più grave del previsto. Per Zverev, Sinner è un incubo, soprattutto nel 2026: tre partite, tre semifinali (Indian Wells, Miami e Montecarlo), zero set vinti, con Sinner che gli ha lasciato soltanto 20 game nei tre scontri.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Quello della finale a Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà il quattordicesimo scontro in carriera. Il bilancio dice al momento 9-4 per Sinner, ma il dato impressionante è che Sinner ha vinto gli ultimi 8. Dal 2024 a oggi infatti l’azzurro non ha mai perso contro il rivale tedesco, che invece aveva vinto 4 dei primi 5 precedenti. A Madrid sarà il primo scontro, ma sulla terra rossa i due si sono già incontrati tre volte: al Roland Garros 2020 (vinse Sinner in quattro set), a Montecarlo 2022 (vinse Zverev) e l’ultimo appunto in semifinale a Montecarlo 2026, dominato da Sinner per 6-1 6-4. Sarà anche la terza finale in cui i due giocheranno contro: le altre due riguardano il 2025, prima agli Australian Open e poi a Vienna.

Madrid 2026, quando gioca Sinner contro Zverev

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma domenica 3 maggio, alle ore 17. Il numero uno al mondo e il tedesco giocheranno ovviamente sul centrale di Madrid, il Manolo Santana Stadium.

Madrid 2026, dove vedere Sinner-Zverev in tv e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per la semifinale dell’Atp di Madrid 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Al momento non è prevista la trasmissione in chiaro.