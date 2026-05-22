Il Giro d’Italia arriva a Milano: le strade chiuse, le deviazioni delle linee Atm e i divieti di domenica 24 maggio

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Domenica 24 maggio il Giro d’Italia torna a Milano per la 15esima tappa della Corsa Rosa 2026, che partirà da Voghera intorno alle ore 13.40 per arrivare sul traguardo di corso Venezia intorno alle 17, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Una giornata speciale per gli appassionati di ciclismo, che però inevitabilmente influirà sul traffico e sulla viabilità cittadina.

Tutte le vie interessate dal circuito saranno infatti chiuse dalle ore 11.30 di domenica, fino alla fine della corsa ciclistica prevista alle ore 18, con divieto di transito a tutti i veicoli lungo il percorso e di attraversamento delle intersezioni. A partire dalle ore 18 di sabato 23 maggio, fino al termine della gara, è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. Sono previste anche modifiche e deviazioni alle linee del trasporto pubblico di superficie lungo tutto il percorso, con tutte le info disponibili sul sito ufficiale dell’Atm.

Giro d’Italia a Milano, strade chiuse: il percorso completo

Le chiusure saranno attive dalle 11:30 fino al termine della gara, previsto intorno alle 18:00. Come riportato nella comunicazione ufficiale del Comune, saranno interdette al traffico tutte le carreggiate lungo il seguente percorso:

– Via della Chiesa Rossa

– Via San Domenico Savio

– Piazza Abbiategrasso

– Via Medeghino

– Piazza Agrippa

– Via Valla

– Via Lampedusa

– Viale Toscana

– Viale Isonzo

– Piazzale Lodi

– Viale Umbria

– Viale Piceno

– Piazzale Dateo

– Viale dei Mille

– Piazza Ascoli

– Viale Abruzzi

– Piazzale Loreto (contromano)

– Corso Buenos Aires

– Piazza Oberdan

– Corso Venezia

– Via San Damiano

– Via Visconti di Modrone

– Via Mascagni

– Viale Bianca Maria

– Piazza 5 Giornate

– Viale Regina Margherita

– Via Campi

– Via Spartaco

– Via Maestri Campionesi

– Viale Tibaldi

– Viale Liguria

Trasporti pubblici: le variazioni comunicate da Atm

Sono ovviamente tantissime anche le variazioni per quanto riguarda i mezzi pubblici che solitamente attraversano una o più zone interessate dal percorso. Se lato metropolitana, l’unica variazione riguarda la stazione Palestro della M1, che sarà chiusa dalle 12, diverse sono le modifiche alle linee di bus e tram nelle ore e nei tratti interessati. Queste quelle comunicate sul sito Atm, che si aggiorna di giorno in giorno.

La stazione Palestro chiude dalle 12

I treni della M1 saltano Palestro dalle 12. In alternativa considerate le stazioni di Porta Venezia o San Babila.

Tram e bus deviano dalle 11 alle 19:30 circa

Tram 3

Fa servizio come al solito tra Lorenteggio e piazza XXIV Maggio. Poi continua su via Col di Lana, viale Bligny, Porta Vigentina, Porta Romana, Missori, via Mazzini. Fa capolinea in via Dogana (Duomo). Da lì riparte al contrario verso Lorenteggio. Non fa servizio tra Gratosoglio e piazza XXIV Maggio.

Tram 5

Fa normale servizio Niguarda e Lazzaretto. Da qui fa lo stesso percorso del 33 fino a Lagosta: ferma in viale Vittorio Veneto, Repubblica, viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Farini (Garibaldi), via Ugo Bassi, via Porro Lambertenghi. Da Lagosta riparte al contrario verso Niguarda. Non passa tra Lazzaretto e Ortica. Tra Caiazzo e Lambrate usate M2, poi il bus B19 fino a Ortica.

Tram 9

Dalle 11 alle 18:30 il servizio è sospeso sull’intera linea.

Tram 12

Fa servizio come al solito tra Roserio e via Larga. Poi gira e termina in piazza Fontana (Duomo). Da lì riparte al contrario verso Roserio. Non passa tra Duomo e piazza Ovidio. Tra San Babila e Repetti usate M4.

Tram 15

Dalle 11 alle 18:30 non passa tra Missaglia e Duomo. Tra Missaglia e Rozzano è sostituito dal bus B15.

Verso Rozzano : i bus fermano in via Baroni prima di via Curiel (dove ferma la N15), via Curiel, via Curiel 112, viale Isonzo 7/9, via Mazzocchi prima di v.le Romagna (dove ferma il bus N15), v.le Romagna 16, v.le Romagna prima di via Cabrini, viale Don Lonni dopo viale Lombardia, v.le Don Lonni prima di via delle Mimose, v.le Liguria prima di via Guido Rossa.

: i bus fermano in via Baroni prima di via Curiel (dove ferma la N15), via Curiel, via Curiel 112, viale Isonzo 7/9, via Mazzocchi prima di v.le Romagna (dove ferma il bus N15), v.le Romagna 16, v.le Romagna prima di via Cabrini, viale Don Lonni dopo viale Lombardia, v.le Don Lonni prima di via delle Mimose, v.le Liguria prima di via Guido Rossa. Verso Missaglia/Boifava: i bus fermano in via Guido Rossa (dove fa capolinea il 15), viale Liguria dopo via Guido Rossa, viale Liguria dopo via delle Orchidee, viale Don Lonni prima di viale Toscana, viale Romagna dopo viale Toscana (dove ferma la N15), viale Romagna, 16 (dove ferma la N15), via Mazzocchi prima di via Buozzi (dove ferma la N15), via Curiel dopo via Isonzo (corsia laterale), via Curiel dopo via Lambro, via Curiel prima di via Francesco Maggi.

In alternativa, tra Abbiategrasso e Cadorna usate M2 +M1 fino a Duomo.

Tram 16

Fa normale servizio tra lo Stadio San Siro e via Mazzini (Duomo). Poi gira in via Albricci, passa da via Larga e termina in piazza Fontana (Duomo). Da lì riparte al contrario verso San Siro. Non passa tra Missori e Monte Velino. Tra Missori e Corvetto usate M3, poi il bus 93 fino in piazzale Cuoco.

Tram 19

Fa servizio tra Castelli e piazza Virgilio. Poi continua fino a Centrale: ferma in via Boccaccio, Cadorna, Foro Buonaparte, via Cusani, Broletto, via Manzoni, via Turati, Repubblica, via Monte Santo, via Galilei, via Filzi e piazza IV Novembre. Non fa servizio tra Lambrate e piazza Virgilio. Tra Lambrate e via Pascoli è sostituito dal bus B19.

Verso Ortica : i bus fermano in piazza Bottini 10, piazza Bottini 4 prima di via Valvassori Peroni,, via Viotti dopo via Buschi, via Bassini 35 prima di via Golgi, via Bassini prima di via Ponzio, piazza Leonardo da Vinci 10 prima di via Pascoli, via Pascoli dopo piazza Carlo Erba, via Tiepolo 38 prima di piazza Aspari, piazza Ferravilla, via Beato Angelico di fronte al numero civico 15 prima di via Colombo, via Beato Angelico 12 prima di via Aselli, via Amadeo 28 prima di via Paladini, via Calzecchi dopo via Amadeo.

: i bus fermano in piazza Bottini 10, piazza Bottini 4 prima di via Valvassori Peroni,, via Viotti dopo via Buschi, via Bassini 35 prima di via Golgi, via Bassini prima di via Ponzio, piazza Leonardo da Vinci 10 prima di via Pascoli, via Pascoli dopo piazza Carlo Erba, via Tiepolo 38 prima di piazza Aspari, piazza Ferravilla, via Beato Angelico di fronte al numero civico 15 prima di via Colombo, via Beato Angelico 12 prima di via Aselli, via Amadeo 28 prima di via Paladini, via Calzecchi dopo via Amadeo. Verso Lambrate: i bus fermano in via Tajani prima di via Amadeo, via Amadeo 33 dopo via Arnò, via Amadeo 3 prima di via Aselli, via Beato Angelico 17 prima di via Colombo, via Beato Angelico 1 prima di viale Romagna, via Vanvitelli prima di piazza Aspari, piazza Leonardo da Vinci di fronte al numero civico 9 prima di via Spinoza, via Bassini 26 prima di via Golgi, via Bassini 12 prima di via Valvassori Peroni, viale Rimembranze di Lambrate 13, Rimembranze di Lambrate 1 prima di via Rodano. Fanno le stesse fermate della NM2.

In alternativa, tra Cadorna e Lambrate usate M2.

Tram 24

Dalle 11 alle 18:30 non fa servizio tra Ripamonti/Quaranta e Duomo. Tra Vigentino e Ripamonti/Quaranta è sostituito dal bus B24.

Verso Toffetti : i bus fermano in via Ripamonti/via Selvanesco, via Ripamonti dopo via Chopin, via Ripamonti 255 prima di via Val di Sole, via Ripamonti 205 prima di via Noto, via Ripamonti dopo via dell’Assunta e via Ripamonti dopo via Quaranta. Fanno le stesse fermate della N24. In viale Ortles prima di via Condino, viale Ortles dopo via Gargano, viale Ortles dopo via Calabiana, viale Brenta dopo piazza Bonomelli, viale Bacchiglione dopo corso Lodi, via Sulmona dopo piazzale Bologna e via Sulmona di fronte al civico 23. Fanno le stesse fermate del bus 34.

: i bus fermano in via Ripamonti/via Selvanesco, via Ripamonti dopo via Chopin, via Ripamonti 255 prima di via Val di Sole, via Ripamonti 205 prima di via Noto, via Ripamonti dopo via dell’Assunta e via Ripamonti dopo via Quaranta. Fanno le stesse fermate della N24. In viale Ortles prima di via Condino, viale Ortles dopo via Gargano, viale Ortles dopo via Calabiana, viale Brenta dopo piazza Bonomelli, viale Bacchiglione dopo corso Lodi, via Sulmona dopo piazzale Bologna e via Sulmona di fronte al civico 23. Fanno le stesse fermate del bus 34. Verso Vigentino: i bus fermano in via Sulmona dopo via Toffetti, via Sulmona 23, via Bacchiglione dopo piazzale Bologna, viale Brenta dopo corso Lodi, viale Brenta prima di piazza Bonomelli, viale Ortles dopo via Calabiana, viale Ortles dopo via Orobia e viale Ortles dopo via Condino. Fanno le stesse fermate del bus 34. In via Ripamonti dopo via Solaroli, prima di via Sibari, via Ripamonti al numero civico 202 prima di via Noto, via Ripamonti dopo Via Val di Sole, via Ripamonti al numero civico 292 dopo via Chopin e via Gagini dopo via Ripamonti. Fanno le stesse fermate della N24.

Tram 27

Dalle 11 alle 18:30 non fa servizio tra Forlanini M4 e Duomo. Tra Ungheria e Forlanini M4 è sostituito dal bus B27.

Verso Ungheria : i bus fermano in viale Mugello prima di via Piranesi, viale Corsica dopo via De Andreis, via Repetti dopo viale Forlanini, piazza Ovidio dopo via Marco Bruto, via Mecenate civico 74, via Mecenate dopo via Fantoli, via Mecenate dopo via Quintiliano, viale Ungheria prima di via Mondolfo, viale Ungheria di fronte al numero civico 46, viale Ungheria 7, viale Ungheria prima di via Salomone. Fanno le stesse fermate del bus N27.

: i bus fermano in viale Mugello prima di via Piranesi, viale Corsica dopo via De Andreis, via Repetti dopo viale Forlanini, piazza Ovidio dopo via Marco Bruto, via Mecenate civico 74, via Mecenate dopo via Fantoli, via Mecenate dopo via Quintiliano, viale Ungheria prima di via Mondolfo, viale Ungheria di fronte al numero civico 46, viale Ungheria 7, viale Ungheria prima di via Salomone. Fanno le stesse fermate del bus N27. Verso Porta Vittoria: i bus fermano in viale Ungheria 4 dopo via Salomone, viale Ungheria 20, viale Ungheria dopo largo Guerrieri Gonzaga, viale Ungheria prima di via Mecenate, via Mecenate 115 dopo viale Ungheria, via Mecenate dopo via Quintiliano, via Mecenate 99 prima di via Fantoli, via Mecenate 77, piazza Ovidio dopo via Attilio Regolo, via Repetti prima di viale Forlanini, viale Corsica 91 prima di Mezzofanti. Fanno le stesse fermate del bus N27.

Tram 33

Dalle 11 alle 18:30 è sostituito dal tram 5 tra Lagosta e via Lazzaretto. Tra via Pascoli e Lambrate è sostituito dal bus B19 (il percorso dei bus si trova alla voce Tram 19, poco sopra). Non passa tra viale Tunisia e piazza Ascoli.

Bus 39

Fa servizio tra Piola e via Pitteri. Salta le fermate tra viale Gran Sasso e Loreto. Tra Piola e Loreto, usate M2.

Bus 47

Fa servizio tra Bisceglie e piazzale Cantore. Fa il solito percorso fino in via Schievano. Passa in Ripa di Porta Ticinese, via Valenza, Porta Genova e corso Colombo. Salta le fermate di Romolo e via Segantini. Tra via Schievano e Romolo usate il filobus 90.

Bus 54

Fa servizio tra Cascina Gobba e piazzale Susa. Salta le fermate di corso Plebisciti. Tra Susa e Dateo usate M4.

Bus 55

Fa servizio tra Cimitero di Lambrate e Piola. Fa il solito percorso fino in piazza Durante. Poi passa in viale Lombardia. Salta le fermate tra via Porpora e Loreto. Tra Piola e Loreto usate M2.

Bus 56

Fa servizio tra Loreto e via Padova/Predabissi. Poi continua su via Costa e termina in via Andrea Costa dopo via D’Aviano (Loreto). Da lì riparte al contrario verso Crescenzago. Non passa tra Predabissi e via Andrea Doria.

Bus 59

Fa servizio tra Famagosta e via Rimini. Salta le fermate tra via Spezia e Porta Lodovica. Tra Famagosta e Porta Genova usate M2, poi il tram 3 fino a Porta Lodovica.

Bus 60

Fa servizio tra Zara e via Vitruvio/Benedetto Marcello. Non fa servizio tra Lima e Duomo. Tra Zara e Duomo usate M3, poi M1 tra Duomo e Lima.

Bus 61

Dalle 11 alle 18:30 circa il servizio è sospeso sull’intera linea. Tra Dateo e San Babila usate M4.

Bus 62

Fa servizio tra piazza Sire Raul e la fermata viale Dei Mille/piazza Novelli, dove fa capolinea. Non fa servizio tra piazza Novelli e Porta Romana. Tra Dateo e San Babila usate la M4, poi la M1 da San Babila a Duomo e la M3 fino a Porta Romana.

Bus 65

Dalle 11 alle 18:30 circa il servizio è sospeso sull’intera linea. Tra Abbiategrasso e Cadorna usate la M2, poi la 96 fino a Largo Augusto.

Bus 66

Fa servizio tra Peschiera Borromeo e piazzale Martini. Da lì riparte al contrario. Non passa tra piazzale Martini e via Cadore.

Bus 79

Dalle 11 alle 18:30 circa. Il servizio è sospeso sull’intera linea. Tra Gratosoglio e Abbiategrasso usate il bus B15, poi la M2 da Abbiategrasso a Porta Genova e il tram 3 fino a Porta Lodovica.

Bus 81

Fa servizio tra Sesto Marelli M1 e la fermata via Benedetto Marcello. Non fa servizio tra Benedetto Marcelli e Lambrate. Da lì riparte al contrario. Tra Lambrate e Centrale usate M2.

Bus 84

I bus fanno servizio in due tratte separate: Porta Volta-piazza Cavour e Corvetto-piazza Insubria. Non passa tra Imperatore Tito e piazza Cavour.

Filobus 90

Dalle 11 alle 18:30 circa. Non fa servizio tra Zara e Romolo. Fa servizio tra Romolo, Lotto e Zara. Tra Romolo e Garibaldi usate la M2, poi la M5 da Garibaldi a Zara.



Filobus 91

Dalle 11 alle 18:30 circa. Non fa servizio tra Romolo e Zara. È sostituito dal filobus 90 tra Zara, Lotto e Romolo. Tra Romolo e Garibaldi usate M2, poi M5 da Garibaldi a Zara.

Filobus 92

Fa servizio tra Bovisa FN e la fermata Zara M3 M5. Non passa tra Zara e Lodi. Tra Zara e Lodi usate M3.

Bus 95

Fa servizio in due tratte separate: San Cristoforo-piazza Maggi e Via Antonini/via Lampedusa-Rogoredo. Non fa servizio tra piazza Maggi e via Antonini.

Bus 96

Dalle 11 alle 18:30 circa. Non passa tra via Fatebenefratelli e largo Augusto. Fa servizio tra largo Augusto, Cadorna M1 M2 e via Fatebenefratelli. Tra San Babila e Duomo usate M1, poi M3 fino a Turati.

Bus 97

Dalle 11 alle 18:30 circa. Non passa tra largo Augusto e via Fatebenefratelli. È sostituito dal bus 96 tra via Fatebenefratelli, Cadorna M1 M2 e largo Augusto. Tra San Babila e Duomo usate M1, poi M3 fino a Turati.

Bus 230

Dalle 11 alle 19, verso piazza Abbiategrasso, i bus fanno il solito percorso fino a via Boifava (Milano). Poi tornano indietro su via Boifava, vanno in via dei Missaglia e fanno capolinea dove ferma il bus N15. Da qui ripartono al contrario verso Basiglio e seguono il percorso di sempre. Saltano le fermate di piazza Abbiategrasso M2.

Bus 328

Dalle 11 alle 18, verso Assago, i bus fanno il solito percorso fino alla fermata via Monte Amiata/via Monte Penice (Rozzano). Poi non passano da via Amiata, ma continuano in via Monte Penice e in via Alberelle fanno capolinea dove ferma il bus 201. Da qui tornano indietro e seguono il percorso di sempre. Non passano tra via Monte Penice/via Amiata e il capolinea Assago M2.

Bus 973

Fa servizio tra Peschiera Borromeo e la fermata Repetti M4. Da qui girano in via Marco Bruto e fa capolinea in piazza Ovidio. Da qui riparte al contrario verso Peschiera. Non passa tra Repetti e Cinque Giornate. Tra Repetti e Tricolore usate M4.