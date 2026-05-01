Sinner non si ferma: è in finale a Madrid. Domina anche l’imbattuto Fils: “Sapevo che era uno dei migliori al mondo in questo momento”

A fine gara lo definisce ” uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento”. Sul campo, però, lo ha appena dominato. Jannik Sinner non si ferma: batte con il punteggio di 6-2 6-4 Arthur Fils e conquista la finale del Mutua Madrid Open 2026. È la prima finale per il numero 1 al mondo sulla terra rossa della Caja Magica, ma anche la quarta consecutiva in questa stagione, la quinta di fila in un Masters 1000. Sinner va a caccia del record di 5 vittorie consecutive nei 1000, impresa mai riuscita a nessuno. Per farcela, domenica, dovrà battere il vincente della seconda semifinale, uno tra Alexander Zverev (n.3 e n.2 del seeding) ed Alexander Blockx (n.69). Intanto firma un altro primato: a 24 anni, è il più giovane di sempre a qualificarsi ad almeno una finale di tutti i tornei Masters 1000.

Sinner, numeri spaventosi

Come lui ci sono riusciti – anche se in età più avanzata – solo Novak Djokovic (25 anni), Rafael Nadal (27) e Roger Federer (30). Ma ormai sappiamo che Sinner appartiene a questa élite. Con questa vittoria, la 350esima della sua carriera nel circuito maggiore, sale a 22 la striscia di match consecutivi vinti da Sinner. Sono 27 se si contano solamente i Masters 1000, considerando che l’ultima sconfitta risale al torneo di Shanghai dello scorso anno. Solo Nadal e Djokovic avevano disputato almeno cinque finali consecutive in questa categoria di tornei, e solo lo spagnolo (2011) e Federer (2006) avevano raggiunto la finale nei primi quattro “1000” di una stagione. Di loro due, però, nessuno è mai riuscito a vincerli tutti e quattro nello stesso anno, quindi Sinner può puntare ad un’impresa mai riuscita prima nella storia.

La partita, Fils dominato

Vengono prima i numeri, perché il campo ha raccontato un match quasi senza storie. Sinner ha preso subito il comando delle operazioni, con un doppio break iniziale che lo ha fatto salire 4 a 1 nel primo set, poi chiuso 6-2. Micidiale in risposta, il numero 1 al mondo ha sempre tenuto sotto pressione Fils, che solo nel secondo parziale è riuscito a trovare qualche contromisura e ad annullare due palle break. Sul 4 pari, però, Sinner si è conquistato una nuova chance e l’ha subito capitalizzata, per poi chiudere 6-4. Nonostante una prima di servizio instabile (52% in campo), l’azzurro non ha concesso nemmeno una palla break. E aveva di fronte Fils, che era ancora imbattuto sulla terra rossa nel 2026, era il fresco vincitore dell’Atp 500 di Barcellona e oggi è numero 25 al mondo (salirà alla posizione 17 del ranking Atp) ma numero 4 nella Race verso Torino.

Le parole di Sinner

“Mi sono sentito molto a mio agio in risposta nel primo set, nel secondo invece sono stato un po’ più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance di oggi. In questi momenti cerco di giocare il miglior tennis che riesco”: ha detto Sinner nell’intervista post partita. “Oggi è stato un ottimo giorno, sapevo che lui era uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento”, ha aggiunto in merito a Fils. “In questi tornei i primi turni sono molto difficili. Oggi le condizioni erano diverse, il primo set era piu ventoso poi si è calmato, ma oggi sono molto contento. Vuol dire tanto per me perchè è un torneo dove non avevo mai giocato la finale, sono contento, domenica sarà molto difficile ma sono felice di potermi giocare un’altro titolo. E’ un’altro torneo incredibile per me e sono molto contento del livello che ho espresso”, ha aggiunto Sinner.