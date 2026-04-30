Incidente aereo in Francia, a bordo c’era Sandro Veronesi: l’imprenditore è illeso nonostante lo schianto

Un volo che poteva avere conseguenze di gran lunga peggiori, evitate da una coincidenza provvidenziale e dalla prontezza di riflessi: sono stati momenti di terrore per Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse che nel pomeriggio del 24 aprile è rimasto coinvolto in un incidente aereo.

L’imprenditore – patron di Calzedonia, Tezenis e Intimissimi e grande appassionato di volo e aviazione- si trovava a bordo di un monomotore da turismo insieme a un altro cittadino italiano di 56 anni. Erano circa le 16 e il velivolo stava sorvolando la zona di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici quando a un certo punto qualcosa è andato storto e l’aereo ha iniziato a mostrare i primi segni di cedimento.

Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, una benefica congiunzione astrale ha fatto trovare una pattuglia del Psig – Plotone di Sorveglianza e Intervento della Gendarmeria – nello stesso punto del velivolo di Veronesi: i gendarmi hanno visto nitidamente l’aereo puntare il muso verso il basso e sono riusciti pertanto a dare subito l‘allarme.

L’imprenditore e il suo compagno non si sono fatti prendere dal panico e durante la caduta del velivolo hanno azionato il paracadute balistico di emergenza, lo strumento che ha salvato loro la vita. Dopo l’impatto, che è stato particolarmente brutale, i gendarmi hanno individuato subito il punto di caduta trovandovi il muso dell’aereo conficcato nel fango e i due passeggeri fuori dall’abitacolo e distesi sull’erba. Entrambi, sebbene non in pericolo di vita, hanno lamentato un grosso trauma alla schiena causato dall’incontrollata decelerazione e per questo sono poi stati trasportati in ospedale.