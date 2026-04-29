Iran, Trump posta una foto in cui imbraccia un mitra: “Teheran si dia una regolata”

Una fotografia generata dall’intelligenza artificiale in cui impugna un mitra in uno scenario di guerra. E’ il punto centrale del post su Truth con il quale Donald Trump ha nuovamente attaccato l’Iran, affermando che il regime deve “darsi una regolata” e non sa “come firmare un accordo non nucleare”. Il post, pubblicato quando a Washington sono le 4 del mattino, è accompagnato da un’immagine che lo ritrae mentre impugna un’arma automatica – un fucile stile AR-15 – in piedi di fronte a una catena montuosa che ricorda quelle caratteristiche del Medio Oriente sconvolta da esplosioni. “BASTA CON IL SIGNOR GENTILE”, recita la didascalia, riprendendo un precedente post in cui il presidente degli Stati Uniti affermava di voler adottare una linea dura nei confronti del regime degli ayatollah.

Secondo il Wall Street Journal, il capo della Casa Bianca avrebbe incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dei porti iraniani. Funzionari statunitensi hanno riferito al quotidiano che nel corso di recenti incontri, tra questi un colloquio lunedì nella Situation Room, il tycoon ha optato per continuare a comprimere l’economia e le esportazioni di petrolio iraniane bloccando le rotte marittime da e verso i suoi porti, valutando le altre opzioni – riprendere i bombardamenti o ritirarsi dal conflitto – più rischiose del mantenimento del blocco. Il suo proseguimento tuttavia – osserva il Wsj – prolunga un conflitto che ha fatto aumentare i prezzi della benzina, danneggiato i sondaggi di Trump e ulteriormente oscurato le prospettive dei repubblicani nelle elezioni di medio termine.