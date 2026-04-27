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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 20:50 del 27 Aprile

L’inviato del Fatto a bordo della Sumud Flotilla: “Qui cibo, medicinali ma anche kit scolastici e giochi per i bambini”

di F. Q.
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A bordo delle barche partite da Augusta verso Gaza ci sono tonnellate di aiuti alimentari e zainetti scolastici per i bambini palestinesi: il racconto di Alessandro Mantovani
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Cibo, certo. Sulle barche della Global Sumud Flotilla, partita domenica 26 aprile da Augusta (Siracusa) e diretta a Gaza, ci sono dieci tonnellate di aiuti alimentari, dice l’organizzazione, forse esagerando un po’. Sotto il lettino su cui dormiamo nella cabina di prua di Vivi/Deir al -Balah, la barca a vela che ospita il Fatto Quotidiano, ci sono scatoloni con dentro confezioni di pasta e riso, scatole di fagioli e lenticchie, latte in polvere per i bambini. Altre sono di là, nella cabina del comandante, ognuna con la sua bolla di accompagnamento che indica il contenuto.

Ma c’è pure uno zainetto rosa per andare a scuola, griffato “Minnie mouse”, con dentro quaderni, pennarelli e album da colorare: sono una ventina gli zainetti, contengono anche astucci e matite e arrivano da Barcellona e Valencia. Ci sono anche disegni dei bambini siciliani.

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