Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:06 del 27 Aprile

Muraglioni di neve impressionanti sull’Etna, il video dal drone sopra le pareti alte fino a sei metri

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (5)
Sono il risultato dei mezzi che hanno aperto la strada tra la neve
Icona dei commenti Commenti

Le continue e abbondanti nevicate che hanno interessato l’Etna nei primi mesi del 2026, in particolare con il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia, hanno creato sulla sommità del vulcano un accumulo al suolo impressionante. A queste quote gli operatori specializzati hanno aperto una strada nel manto nevoso per garantire il passaggio ai mezzi, in particolare quelli turistici che portano gli escursionisti in vetta. Il risultato è che si sono creati dei muri di neve alti fino ai sei metri che rendono la salita verso la cima dell’Etna ancora più suggestiva.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione