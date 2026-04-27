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Le continue e abbondanti nevicate che hanno interessato l’Etna nei primi mesi del 2026, in particolare con il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia, hanno creato sulla sommità del vulcano un accumulo al suolo impressionante. A queste quote gli operatori specializzati hanno aperto una strada nel manto nevoso per garantire il passaggio ai mezzi, in particolare quelli turistici che portano gli escursionisti in vetta. Il risultato è che si sono creati dei muri di neve alti fino ai sei metri che rendono la salita verso la cima dell’Etna ancora più suggestiva.