Tegola Milan, stagione finita per Modric: si è operato per la frattura allo zigomo. Corsa contro il tempo per i Mondiali

Il centrocampista si è scontrato con Locatelli nel corso del match tra i rossoneri e la Juventus giocato domenica sera. Proverà a recuperare per la Coppa del Mondo a giugno

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La stagione di Luka Modric con la maglia del Milan si chiude qui. Il centrocampista croato infatti si è operato allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli in Milan–Juventus e ha terminato prima del previsto la sua stagione calcistica. Doppia frattura allo zigomo per il pallone d’oro, che ora proverà a recuperare per i Mondiali con la sua Croazia. Modric salterà le ultime quattro giornate di campionato con il Milan, che è però ormai vicinissimo alla qualificazione alla prossima Champions League.

“AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro“, si legge nella nota ufficiale dei rossoneri. “L’operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!”

Sarà quindi una corsa contro il tempo in vista dei Mondiali che si giocheranno a giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada, con la sua Croazia che è stata inserita nel girone L con Ghana, Inghilterra e Panama. A oggi è molto probabile che Modric recuperi dalla frattura (manca ancora un mese e mezzo all’esordio della nazionale croata), ma dopo l’intervento è giusto rimanere cauti per quanto riguarda i tempi di recupero. Modric chiude la sua stagione con i rossoneri con 36 presenze totali in tutte le competizioni, 23 gol (Bologna e Pisa in Serie A) e 3 assist.

Difficile stabilire a oggi se quella di San Siro contro la Juventus sia stata l’ultima partita della sua avventura al Milan o semplicemente l’ultima di questa stagione. Il motivo è legato al possibile rinnovo per il calciatore croato, che ha un contratto fino al 30 giugno 2026, con i rossoneri che però vorrebbero prolungarlo di un altro anno. Il calciatore vorrebbe rimanere, ma vorrebbe anche delle garanzie, più tecniche che economiche. E quindi dei rinforzi, la permanenza di Allegri e una squadra che – dopo esser tornata in Champions League – lotti per vincere lo scudetto. Tutte condizioni che il Milan pensa di poter garantire. La trattativa per il rinnovo è ancora in corso e non chiusa: ci saranno da definire aspetti economici e anche di ambizione, ma tutto lascia presagire che possa concludersi positivamente.