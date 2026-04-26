“Non ho bisogno di app d’incontri, ho detto Babbel”: l’imbarazzo di Sinner durante la gag virale con l’intervistatore

“Qualche app per imparare lo spagnolo? No, devo ancora scoprirle. Duolingo o Babbel“. Mai Jannik Sinner avrebbe pensato che una sua frase su due app per l’apprendimento delle lingue avrebbero creato un fraintendimento imbarazzante con l’intervistatore, fino a dover parlare di app d’incontri. L’altoatesino ha battuto Elmer Moller e ora affronterà uno tra Tirante e Norrie agli ottavi di finale, ma a prendersi la scena è stata una gag avvenuta nel post gara con l’intervistatore a bordocampo.

Le domande fatte dal giornalista al campione altoatesino sono state quelle ordinarie di fine partita: analisi dei momenti importanti, impressioni sull’avversario e aspettative per la prossima partita. A un certo punto l’interesse dell’intervistatore è virato sulle capacità dell’azzurro di parlare lo spagnolo: “Sul campo hai parlato in spagnolo. Quanto è buono il tuo spagnolo e come lo impari?”, ha chiesto. Il numero uno al mondo ha ammesso però che il suo livello non è ancora quello sperato: “No, non è buono. Non è ancora buono. Il mio obiettivo è parlare in spagnolo tra un anno. Ci provo a imparare. Ho anche un fisioterapista argentino, che sicuramente aiuta. Poi vedremo. Capisco un po’ ma non riesco ancora a parlare”.

E qui è arrivata la domanda che ha portato al siparietto poi diventato subito virale. “Usi qualche app per apprenderlo”, ha chiesto l”intervistatore, con Sinner che ha risposto: “No, le sto ancora cercando”, ha detto Sinner che le ha poi elencate: “Duolingo e l’altra mi pare si chiami Babbel“. E qui l’incomprensione. Il giornalista ha frainteso e ha risposto: “No, Bumble è un’app di incontri“. A quel punto Sinner – un po’ perplesso e parecchio imbarazzato – ha sorriso e ha specificato con leggerezza: “No. Ho detto Babble, Babble. Comunque, non un’app di incontri. Non ne ho bisogno”, ha concluso tra le risate con l’intervistatore.