“È stata una decisione unilaterale della società”: lo sfogo di Ranieri dopo l’addio alla Roma

L'ormai ex senior advisor ha spiegato i motivi della separazione con il club giallorosso. Poi nei ringraziamenti finali non ha menzionato Gasperini

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società”. Claudio Ranieri rompe il silenzio dopo l’addio alla Roma. L’ex allenatore e ormai ex senior advisor del club giallorosso – in una dichiarazione all’Ansa – ha precisato le modalità della sua separazione con la Roma dopo la nota ufficiale del club arrivata in mattinata. La voce si era già sparsa qualche ora prima e la separazione tra le parti sembrava ormai inevitabile.

Per questo Ranieri ha voluto chiarire tutto “per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle“. Non è passato inosservato il finale della dichiarazione fatta all’Ansa da Ranieri, che ha voluto “ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre”. Insomma, tutti ma non Gian Piero Gasperini.

Alla base dell’addio di Ranieri, infatti, c’è uno scontro con Gasperini venuto fuori nelle ultime settimane con diverse dichiarazioni pungenti da una parte e dall’altra. Tutto era iniziato nel pre Roma–Pisa e proseguito anche nelle varie conferenze stampa e interviste delle settimane successive, fino agli sfoghi dell’attuale allenatore prima e dopo la partita contro l’Atalanta. A quel punto il rapporto era già irreparabile. Nessun chiarimento e nessun passo indietro: così si è arrivati alla separazione ufficiale di venerdì mattina.