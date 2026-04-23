Ranieri-Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con Gasperini

È finita tra Claudio Ranieri e la Roma: si attende solo l’ufficialità, ma il rapporto tra il senior advisor e il club giallorosso è al capolinea. L’ex allenatore ha deciso di fare un passo indietro dopo gli scontri e i botta e risposta a distanza delle ultime settimane con Gian Piero Gasperini, attuale allenatore della Roma. Intanto domani, alle 13:30, ci sarà la conferenza stampa pre partita di Gian Piero Gasperini, al momento confermata.

Il clima nella Capitale non è stato per nulla sereno nelle ultime settimane. Tutto è partito da una dichiarazione di Claudio Ranieri: “I giocatori sono sempre stati scelti, a uno a uno, con l’allenatore. Alcuni obiettivi siamo riusciti a centrarli; altri, come Sancho e Rowe, no. Anche Ferguson (arrivo molto contestato, ndr) è stato avallato”. Parole che avevano generato tensione. “C’è stata questa intervista venerdì che ha creato tutta questa situazione in questa settimana”, aveva ribattuto invece Gasperini prima della partita contro l’Atalanta. “Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c’è stato mai un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due”, ha spiegato poi Gasperini. Che poi ha aggiunto: “In tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua”.

Venerdì un’altra bordata: “Sono stato tirato dentro da questa cosa da una settimana, non si parla d’altro. Non voglio rispondere sul fatto o io o Ranieri. Non mi sembra una cosa molto bella per i tanti tifosi che anche oggi erano allo stadio”, aveva dichiarato Gasperini dopo la partita contro l’Atalanta. “Il pubblico ha ragione, non merita il teatrino visto in questa brutta settimana. I fischi sono per quello che è successo prima della partita e non posso dargli torto. Un tifo del genere è difficilmente replicabile da altre parti. La risposta che mi ha dato la squadra è fantastica, li devo ringraziare ancora di più oggi. Ma non mettetemi sullo stesso piano di chi ha fatto quelle dichiarazioni… Non sono io che ho tirato fuori certe cose”, aveva concluso poi l’allenatore della Roma.