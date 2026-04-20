Conte e Allegri, legati da un futuro incerto. Le richieste a Napoli e Milan, la Nazionale sullo sfondo

Il tecnico dei partenopei si è rabbuiato dopo la rincorsa scudetto fallita e deve ancora confrontarsi con De Laurentiis. Il suo collega rossonero pretende programmazione e garanzie: non è detto che le sue idee siano allineate con i vertici del club

Sognando la Nazionale, forse. Sognando un po’ di stabilità, sicuro. Antonio Conte ha precisato: “Non mi sono candidato”. E Max Allegri ha allontanato l’Azzurro d’Italia: “Penso a programmare”. Eppure, dietro a quelle parole, si cela un mondo. Che forse sarebbe meglio definire ‘groviglio’. La situazione dei due allenatori è in completo divenire, perché in entrambi i casi quello che dicono le parole non è confermato dai fatti. Sia chiaro, da sùbito: nessuno dice mezze verità o mezze bugie, ma il calcio è fatto di sfumature, di rapporti. E di programmazione. Quella che Conte chiede al Napoli e Allegri al Milan. E se nel primo caso, almeno a livello societario, la situazione sembra comunque più strutturata, gli sforzi che invece vorrebbe l’allenatore rossonero sono decisamente maggiori. E da qui si deve partire.

Qui Napoli: la situazione di Conte

Anche dopo la sconfitta contro la Lazio, Conte era stato chiaro: “Si parla troppo, qui. Si dovrebbe lavorare di più” ha detto in sintesi. Una frase tagliente che, di nuovo, lascia trasparire un piccolo malessere per le voci che a più riprese si sono ripetute in queste ultime settimane. Anche da parte di Aurelio De Laurentiis, il quale più volte ha parlato del futuro del suo allenatore, tra club e Nazionale. Che Conte sia un candidato forte (anche se non un auto-candidato, per citare lui stesso) è evidente: piace a Malagò e pure ad Abete, dal punto di vista ambientale può essere considerato l’allenatore giusto non solo in ottica Europei, ma soprattutto Mondiali del 2030. Il fatto che lo scudetto si sia definitivamente allontanato ha in qualche modo rabbuiato di nuovo l’allenatore, lanciato verso un miracolo sportivo (la rimonta) che non si è materializzato. Come di consueto: a fine anno ci sarà un consuntivo con la proprietà. Farlo da vincitore, avrebbe avuto un significato. Farlo a Champions raggiunta, un altro. Farlo fuori dal terzo posto, un altro ancora. Che resti a Napoli, non è per nulla sicuro. E al momento non è stata presa alcuna decisione.

Qui Milan: la situazione di Allegri

Non l’ha fatto nemmeno Allegri. Che avrà un contratto migliore (in automatico) in caso di arrivo in Champions, ma che vorrebbe anche una squadra decisamente più competitiva. Per farlo, però, servono soldi e la situazione non sembra lasci prevedere spese particolarmente ingenti, per quanto certamente al rialzo visto l’impegno in tre competizioni diverse. Che si possa percepire un clima da rivoluzione, è già stato detto, ma che questa possa portare in dote giocatori già molto affermati, come chiede l’allenatore, è tutt’altro che sicuro. E quindi? Allegri chiede garanzie. E programmazione. L’ha detto, che sta già programmando, ma non è per nulla sicuro che l’idea di ‘programmazione’ che ha in mente lui coincida con quella di tutti i vertici rossoneri. A cinque partite dalla fine, si vedrà. La testa, ora, è solo al campo, ma per il futuro c’è forse meno tempo di quello che si riteneva. Ed è già un indizio di come, in casa Milan, le certezze non siano tante. O per lo meno, non siano come quelle che si sono sentite a viva voce.