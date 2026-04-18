Paura per Asencio: ha perso 6 kg in due settimane, apprensione in casa Real Madrid

Dopo gli esami effettuati sul giocatore spagnolo dallo staff medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata un’enterocolite batterica: è provato da episodi di vomito e da una forte debolezza generale

Raúl Asencio è stato ricoverato in ospedale a causa dell’aggravarsi della gastroenterite che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Il difensore del Real Madrid ha perso circa sei chili in due settimane, provato da episodi di vomito e da una forte debolezza generale, causando adesso preoccupazione in casa Blancos. Il giocatore si è sottoposto a diversi accertamenti medici per individuare le cause del problema, lo stesso che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco.

Dopo i controlli, è stato dimesso ed è tornato a casa, dove proseguirà il percorso di recupero. Asencio accusava già da qualche giorno sintomi influenzali, ma le sue condizioni sono peggiorate fino a rendere necessario il ricovero per ulteriori verifiche. Molto debilitato e dimagrito in poco tempo, il difensore è stato sottoposto a una serie di esami per chiarire l’origine dell’infezione intestinale. Il club ha monitorato costantemente la situazione, decidendo infine per un approfondimento in ospedale. “Dopo gli esami effettuati sul nostro giocatore Raúl Asencio dallo staff medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata un’enterocolite batterica. Attualmente Asencio si trova a casa, dove sta seguendo la terapia prescritta, in attesa di valutare l’evoluzione del suo stato di salute.”