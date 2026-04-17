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Ultimo aggiornamento: 17:32

Per la prima volta non ci sono italiane nelle semifinali delle tre competizioni europee: i 4 record negativi

di Redazione Sport
L'uscita di scena di Bologna e Fiorentina in Europa League e Conference League certifica il momento più buio del movimento
Per la prima volta non ci sono italiane nelle semifinali delle tre competizioni europee: i 4 record negativi
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Il pallone italiano non si è mai ritrovato così sgonfio, triste e solitario, calciato fuori dal rettangolo di gioco senza tanti complimenti. Tre settimane dopo la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale, la conferma sullo scarso livello di rendimento dell’intero movimento arriva da Europa League e Conference League, con l’uscita di scena di Bologna e Fiorentina. I rossoblù escono con sette gol incassati nel doppio confronto con l’Aston Villa, mentre la Viola subisce quattro reti complessive dal Crystal Palace, 13esimo in Premier League. Un altro giovedì nero che certifica il momento più buio della storia del calcio italiano.

E pensare che negli ultimi anni almeno la piccola Conference League era servita a tappare le falle del nostro sistema: la vittoria della Roma, le due finali perse dalla Fiorentina. Da quando è stata introdotta nella stagione 2021/22, mai era successo che una squadra italiana non arrivasse almeno alle semifinali delle tre competizioni europee. È uno dei record negativi fatto registrare in questa stagione dal calcio italiano.

  1. La doppia eliminazione delle ultime due superstiti certifica un primato: per la prima volta dopo 7 anni, non ci sono appunto squadre italiane nelle semifinali delle tre competizioni europee. In quell’occasione (la terza competizione europea non c’era), nei quarti la Juventus fu eliminata dall’Ajax e in Europa League il Napoli dall’Arsenal. E proprio in quella stagione l’Italia aveva fallito la prima qualificazione al Mondiale.
  2. Dall’Inter del Triplete sono 16 anni che una squadra italiana non conquista una Champions. Finora il digiuno più lungo risaliva agli anni Settanta, nel periodo che va dal 1969 al 1985, quando trionfò la Juventus
  3. Non solo: in quattro delle ultime sei Champions tutte le squadre italiane si sono fermate agli ottavi
  4. In Europa League, ex Coppa Uefa, un solo successo tra il 1999 (con il Parma di Alberto Malesani) e il 2026, quello dell’Atalanta di due anni fa, contando le due finali perse da Inter e Roma

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