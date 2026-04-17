L'uscita di scena di Bologna e Fiorentina in Europa League e Conference League certifica il momento più buio del movimento

Il pallone italiano non si è mai ritrovato così sgonfio, triste e solitario, calciato fuori dal rettangolo di gioco senza tanti complimenti. Tre settimane dopo la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale, la conferma sullo scarso livello di rendimento dell’intero movimento arriva da Europa League e Conference League, con l’uscita di scena di Bologna e Fiorentina. I rossoblù escono con sette gol incassati nel doppio confronto con l’Aston Villa, mentre la Viola subisce quattro reti complessive dal Crystal Palace, 13esimo in Premier League. Un altro giovedì nero che certifica il momento più buio della storia del calcio italiano.

E pensare che negli ultimi anni almeno la piccola Conference League era servita a tappare le falle del nostro sistema: la vittoria della Roma, le due finali perse dalla Fiorentina. Da quando è stata introdotta nella stagione 2021/22, mai era successo che una squadra italiana non arrivasse almeno alle semifinali delle tre competizioni europee. È uno dei record negativi fatto registrare in questa stagione dal calcio italiano.