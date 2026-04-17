“Sinner vincerà Roma? Sarebbe pure ora, tra un po’ ho 100 anni. L’ho visto giocare, ora su terra ha meno difficoltà”: parla Panatta

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“Sinner arriva a Roma da numero uno, è tempo che l’Italia torni a vincere in casa? Sarebbe pure ora, tra un po’ ho cento anni…”, con la sua solita ironia, Adriano Panatta ha parlato così delle ambizioni di Jannik Sinner nel momento più caldo della stagione sulla terra battuta. L’altoatesino arriva da un momento magico: tre Masters 1000 consecutivi nel 2026 (due su cemento – Indian Wells e Miami – e il primo sulla terra, a Montecarlo) e un quarto – quello di Madrid – nel mirino. L’obiettivo è quello di arrivare nella miglior condizione possibile sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros.

“Secondo me ha la possibilità di vincere sia Roma che Parigi, questo senza dubbio. Poi dipende anche dall’altro, perché se la giocano solo loro due. Adesso lui è numero uno, poi Alcaraz sarà numero uno, ma bisognerà vedere alla fine dell’anno. Ora si entra nel vivo, Montecarlo è un torneo importante ma Roma ha un altro sapore e poi c’è il Roland Garros”, ha spiegato Adriano Panatta a margine della presentazione della 25esima edizione di “Banca Generali – Un Campione per Amico” al Salone d’Onore del Coni, sulle possibilità di Jannik Sinner di vincere gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

Per l’azzurro intanto è arrivato il primo titolo in un 1000 sulla terra rossa, al termine di una settimana giocata alla grande nel Principato di Monaco: “Il fatto di aver vinto Montecarlo in finale contro Alcaraz è molto importante perché lui prende fiducia. Di fiducia non ne ha tanto bisogno, ma ha recepito molto bene i meccanismi sulla terra battuta. L’ho visto giocare in semifinale e in finale a Montecarlo e ora su terra battuta ha meno difficoltà”, ha aggiunto Panatta, ultimo italiano a vincere al Foro Italico al maschile nel 1976. “Roma per me è sempre stato un torneo importante. Lo sentivo particolarmente perché sono romano. Ora il circuito è più internazionale, prima non c’erano tutte le televisioni e la gente aspettava tutto l’anno per vedermi giocare e vincere a Roma. Qualche volta ci sono riuscito. Sarebbe pure ora che vincesse Sinner, tra un po’ ho cento anni…”, ha scherzato Panatta.

Infine anche una battuta sulla Golden generation azzurra: “È un mistero. C’è stato un movimento ma lo ha creato Sinner che è un fenomeno assolutamente mondiale, ma abbiamo avuto Berrettini, Musetti, Sonego, Fognini, ad un certo punto succede che nascono. La Svizzera, ad esempio, aveva Federer e Wawrinka e ora non ha più nessuno”, ha concluso Panatta.