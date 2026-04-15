Internazionali e Serie A, caos a Roma: il rischio di una finale con Sinner in concomitanza con il derby

La stracittadina tra Roma e Lazio è in programma nel weekend del 17 maggio, proprio quando si giocheranno le fasi finali del Masters 1000. Il Viminale chiede uno spostamento per ragioni di sicurezza

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Il derby di Roma rischia di cambiare data – e indirettamente c’entra anche Jannik Sinner. La stracittadina tra Roma e Lazio, in programma nel weekend del 17 maggio per la penultima giornata di Serie A, potrebbe infatti essere spostata per motivi di ordine pubblico legati alla contemporaneità con le fasi finali degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

Nella stessa area, a poche centinaia di metri dallo stadio Olimpico, sono previste le finali del Masters 1000 di Roma, con un afflusso massiccio di pubblico tra appassionati di tennis e tifosi di calcio. Un evento che potrebbe vedere protagonista proprio Sinner, attuale numero uno del mondo, aumentando ulteriormente l’attenzione e la presenza di spettatori.

Il Viminale ha quindi chiesto di valutare lo spostamento di Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle ore 18, per evitare la sovrapposizione dei due eventi e facilitare la gestione della sicurezza. Le due tifoserie, storicamente rivali, rappresentano infatti un elemento di criticità, soprattutto in un contesto già congestionato.

L’ipotesi è stata sottoposta ai club, che però avrebbero espresso contrarietà. Restano comunque in corso le valutazioni, anche perché le alternative appaiono limitate. L’orario serale delle 20.45 è stato escluso da tempo dopo i gravi incidenti del passato. Anche un eventuale anticipo al sabato o al venerdì non risolverebbe il problema, vista la concomitanza con semifinali e altri match del torneo.

Già lo scorso anno, in occasione di Lazio-Juventus, si erano registrati disagi nella gestione dei flussi tra Foro Italico e Olimpico. Con un derby in programma e una possibile finale con Sinner, il rischio è quello di un vero e proprio corto circuito organizzativo. Per questo la soluzione del lunedì pomeriggio resta sul tavolo, nonostante le difficoltà per i tifosi, chiamati eventualmente a seguire la partita in un giorno lavorativo e in un orario poco agevole.