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Ultimo aggiornamento: 9:21

Di Canio impazzisce in diretta su Sky e prende il tavolo a testate: “Mi stai provocando?”. E poi: “Me so fatto male davvero”

di Redazione Sport
"Quando le nostre squadre di Serie A potranno arrivare al livello della Premier League?", aveva chiesto Federica Masolin prima del gesto surreale
Di Canio impazzisce in diretta su Sky e prende il tavolo a testate: “Mi stai provocando?”. E poi: “Me so fatto male davvero”
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“Io mi spacco la testa”. Scena surreale questa vista in diretta tv a Sky Sport mercoledì sera, quando nel commentare il post partita di Champions League, Paolo Di Canio ha cominciato a dare testate al tavolo dello studio Sky. L’ex attaccante italiano – oggi opinionista – ha reagito così a una domanda di Federica Masolin. “Quando le nostre squadre di Serie A potranno arrivare al livello della Premier League?”, chiede la conduttrice. Di Canio ha prima chiesto a Federica Masolin se intendesse provocarlo o se si trattasse soltanto di un tentativo di intimidazione. “Vuoi farmi intristire?”, chiede l’ex attaccante. Poi impazzisce, prendendo più volte a testate il tavolo tra alcuni sorrisi d’imbarazzo degli ospiti in studio, parecchio stupiti per l’accaduto.

“Tu mi hai provocato e io mi spacco la testa“, la frase di Di Canio tra le risate della conduttrice e di Fabio Capello, che si era alzato chiedendo “ma cosa hai fatto“, porgendogli un fazzoletto. Poi Di Canio ha ammesso: “Me so fatto male… me so fatto male davvero”, ha esclamato l’ex Lazio toccandosi la fronte. “Mamma che bernoccolo“, ha concluso Di Canio. Infine, l’abbraccio tra i due a chiudere un momento inaspettato e per questo surreale.

La scena per dinamica è stata simile a quella accaduta nella stagione 2016/2017 quando Luciano Spallettti – in quel momento allenatore della Roma – prese a testate il tavolo durante una domanda in conferenza stampa prima di rispondere al giornalista: “Chi ti ha mandato? Dimmi chi ti ha mandato, dimmi per chi vieni. Cosa vuole dire ambiente? Vuoi tornare a fare la stessa manfrina ‘Qui non si può lavorare?'”.

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