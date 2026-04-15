Il Psg manda un messaggio all’Europa, ma Simeone a Del Piero dice: “Sì, sento qualcosa di magico”

Il martedì di Champions League porta con sé due notizie: il messaggio del Psg al resto d’Europa, un 2 a 0 ad Anfield che diventa manifesto della forza della squadra di Luis Enrique. Chi vorrà conquistare la coppa, dovrà ancora fare i conti con i campioni in carica. Molto più a sud di Liverpool, a Madrid, è stata però anche la serata dell’Atletico. Lo scalpo del Barcellona lancia la banda di Diego Simeone verso la semifinale contro la vincente del quarto tra Arsenal e Sporting Lisbona. I colchoneros sognano…

Il Psg domina all’andata ed è cinico al ritorno. Il risultato però è sempre lo stesso: 2 a 0 e 0 a 2 contro un Liverpool che in casa ha provato quanto meno a fare la partita. È stato punito dalla doppietta di Dembélé (72′ e 91′). La formazione di Luis Enrique attende la vincente del quarto tra Real Madrid e Bayern Monaco. Sembra una sorta di finale anticipata, perché dall’altra parte del tabellone l’Arsenal pare in fase calante e il Barcellona – considerato favorito – è stato eliminato dall’Atletico Madrid. E così Simeone fiuta la grande occasione.

“Sono 14 anni che alleno l’Atletico, questa è la quarta semifinale di Champions. Abbiamo giocato contro una squadra straordinaria, che gioca un calcio bello e veloce, intenso, contro cui è difficile difendere. Ci siamo ritrovati 0-2 per sbagli nostri e invece di cadere la squadra ha iniziato a giocare. Griezmann, per primo, ha cominciato a dirlo”, ha raccontato il tecnico a fine gara ai microfoni di Sky, dicendosi “orgoglioso ed emozionato per ciò che ha fatto la squadra”.

La frase manifesto però gliela strappa Alex Del Piero, con una domanda dallo studio. “Senti che in questa stagione c’è qualcosa di magico?”. “Sì, lo sento”, la replica di un Simeone sorridente, con gli occhi quasi sognanti. “C’è questa sensazione“, ha ribadito poi il tecnico. Che ha spiegato: “Sono 14 anni che sono qua e ancora continuo a emozionarmi quando vedo che la gente lascia il cuore in quello che fa”. Nei suoi anni sulla panchina dell’Atletico, Simeone ha vinto due volte la Liga, due volte l’Europa League, due volte la Supercoppa Uefa. Ha vinto anche la Copa del Rey e la Supercoppa spagnola. Manca solo un trofeo. Il più bello. Anzi, il più magico.