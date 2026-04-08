Montecarlo, Musetti non è ancora tornato: perde da Vacherot, la sconfitta pesa anche sulla classifica

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Dopo la gioia per Matteo Berrettini, arrivano due sconfitte amare a Montecarlo: Lorenzo Musetti viene eliminato in due set dal padrone di casa Valentin Vacherot, mentre Flavio Cobolli esce sconfitto sempre in due set dal match contro Alexander Blockx. Il ko del toscano – 7-6, 7-5 in due ore e 10 minuti di match – conferma purtroppo quello che era già emerso durante Indian Wells e Miami: la forma e soprattutto la fiducia non sono ancora tornate. In campo non si vede ancora il vero Musetti. O meglio, quella versione di Musetti che gli aveva permesso di arrivare a insidiare il duopolio Alcaraz-Sinner.

Proprio un anno fa a Montecarlo cominciava l’ascesa di Musetti, grazie alla finale conquistata e alla sfida con Alcaraz persa dopo un primo set stellare. Il primo acuto di una stagione che lo ha portato fino alla posizione numero 5 del ranking. Poi l’infortunio all’Australian Open ha interrotto il percorso del toscano, che sperava di riprendersi una volta ritrovata l’amata terra rossa. Contro Vacherot, invece, si sono rivisti i limiti del vecchio Musetti. Un gioco spesso condotto molto lontano dalla riga di fondo, incostante e umorale, compreso qualche momento di nervovismo di troppo.

Ci sono anche i meriti del monegasco, che ha confermato la sua crescita e sa esaltarsi con il pubblico di casa. Nei momenti cruciali del match, come il tie-break del primo set o la fase centrale del secondo parziale, Musetti non ha saputo alzare il livello. Emblematico l’ultimo game al servizio, in cui il toscano dopo aver recuperato il break di svantaggio si è fatto nuovamente togliere la battuta da Vacherot. E così è arrivata la sconfitta. Che non è una tragedia: Musetti ha lottato e ha dimostrato di essere vivo, la condizione migliore arriverà nel corso di questa stagione sul rosso. Intanto però il ko pesa soprattutto in classifica: il toscano è già sicuro che da lunedì prossimo scivolerà al numero 9 della classifica Atp, perdendo 4 posizioni.

Cobolli fuori

Si conclude ai sedicesimi di finale l’avventura di Flavio Cobolli a Montecarlo: il tennista azzurro è stato eliminato in due set – 6-3, 6-3 – da Alexander Blockx. Il belga, che ieri ha festeggiato 21 anni, è considerato una delle promesse del tennis – ex numero 1 juniores – e sulla terra rossa del Principato si sta mettendo in mostra: arrivando dalle qualificazioni, ha superato prima Denis Shapovalov e poi Cobolli. Che però è parso molto lontano dal suo miglior livello. Dopo la vittoria ad Acapulco a fine febbraio, il suo percorso sembra essersi improvvisamente inceppato. Il 23enne azzurro fortunatamente ha ancora davanti tutta la stagione sulla terra per dimenticare questa sconfitta.