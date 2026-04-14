Il Milan sta valutando Gianpiero Gasperini come futuro allenatore. Ne è sicuro Antonio Cassano, che rivela un retroscena sulle trame in corso tra Roma e Milano. “Gasperini potrebbe eventualmente essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo“, ha dichiarato il 43enne barese nell’ultima puntata di Viva el Futbol. Doppio ex di giallorossi e rossoneri, Cassano conosce entrambi gli ambienti. E spiega perché potrebbe realizzare questo clamoroso scenario in panchina, soprattutto se a Roma non si risolvessero le questioni interne e se il Milan dovesse chiudere la stagione con altri risultati negativi.

Il punto di partenza è la frattura aperta tra Gasperini e Claudio Ranieri, che sta agitando il clima da giorni a Roma. “Se non va via Ranieri va via lui, ormai lo sanno anche i muri”, ha spiegato Cassano. Ma poi ha aggiunto: “E mi arrivano anche voci di corridoio che il Milan non è contento assolutamente di Allegri“. Ovviamente è noto l’astio del barese per il tecnico livornese, che recentemente ha di nuovo attaccato per il suo gioco e per le sue presunte amicizie nel mondo del giornalismo. Ma Cassano dice che questo retroscena gli è stato riferito da ambienti rossoneri.

“Loro vogliono ripartire, da quello che mi risulta, da Gasperini. Gli danno le chiavi in mano e riparte con un progetto molto importante, anche con giovani di prospettiva”, ha continuato Cassano. Secondo il quale un preambolo di trattativa sarebbe già iniziato: “Mi arrivano voci che qualcosa si è già mosso dietro le quinte per far arrivare all’orecchio di Gasperini che potrebbero essere interessati, indipendentemente da dove arriva, da una parte o dall’altra del Milan”.

Qui il riferimento è alla spaccatura interna al mondo rossonero. Da una parte c’è Max Allegri e il suo staff, dall’altra c’è Zlatan Ibrahimovic, messo ai margini quest’anno dal nuovo tecnico e rimasto silente negli ultimi mesi. Se le cose non dovesse andare per il meglio in questo finale di stagione, Ibra è pronto ad alzare la voce e magari suggerire anche un cambio nella guida tecnica. “Ovviamente tutti possono essere scettici, non è che dico che andrà, perché se poi Ranieri va fuori, Gasperini rimane a Roma. Però la realtà dei fatti è che qualche rumors e soprattutto qualche messaggio trasversale a qualcuno al fianco di Gasperini gli è arrivato”, ha insistito Cassano, citando appunto una sua fonte vicina al tecnico piemontese.