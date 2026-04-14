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Ultimo aggiornamento: 10:02

“Gasperini potrebbe essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo. Qualcosa già si è mosso”: il retroscena di Cassano

di Redazione Sport
Il 43enne barese parla di alcune voci arrivate all'orecchio dell'attuale tecnico della Roma, al momento in aperta lite con Claudio Ranieri
“Gasperini potrebbe essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo. Qualcosa già si è mosso”: il retroscena di Cassano
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Il Milan sta valutando Gianpiero Gasperini come futuro allenatore. Ne è sicuro Antonio Cassano, che rivela un retroscena sulle trame in corso tra Roma e Milano. “Gasperini potrebbe eventualmente essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo“, ha dichiarato il 43enne barese nell’ultima puntata di Viva el Futbol. Doppio ex di giallorossi e rossoneri, Cassano conosce entrambi gli ambienti. E spiega perché potrebbe realizzare questo clamoroso scenario in panchina, soprattutto se a Roma non si risolvessero le questioni interne e se il Milan dovesse chiudere la stagione con altri risultati negativi.

Il punto di partenza è la frattura aperta tra Gasperini e Claudio Ranieri, che sta agitando il clima da giorni a Roma. “Se non va via Ranieri va via lui, ormai lo sanno anche i muri”, ha spiegato Cassano. Ma poi ha aggiunto: “E mi arrivano anche voci di corridoio che il Milan non è contento assolutamente di Allegri“. Ovviamente è noto l’astio del barese per il tecnico livornese, che recentemente ha di nuovo attaccato per il suo gioco e per le sue presunte amicizie nel mondo del giornalismo. Ma Cassano dice che questo retroscena gli è stato riferito da ambienti rossoneri.

“Loro vogliono ripartire, da quello che mi risulta, da Gasperini. Gli danno le chiavi in mano e riparte con un progetto molto importante, anche con giovani di prospettiva”, ha continuato Cassano. Secondo il quale un preambolo di trattativa sarebbe già iniziato: “Mi arrivano voci che qualcosa si è già mosso dietro le quinte per far arrivare all’orecchio di Gasperini che potrebbero essere interessati, indipendentemente da dove arriva, da una parte o dall’altra del Milan”.

Qui il riferimento è alla spaccatura interna al mondo rossonero. Da una parte c’è Max Allegri e il suo staff, dall’altra c’è Zlatan Ibrahimovic, messo ai margini quest’anno dal nuovo tecnico e rimasto silente negli ultimi mesi. Se le cose non dovesse andare per il meglio in questo finale di stagione, Ibra è pronto ad alzare la voce e magari suggerire anche un cambio nella guida tecnica. “Ovviamente tutti possono essere scettici, non è che dico che andrà, perché se poi Ranieri va fuori, Gasperini rimane a Roma. Però la realtà dei fatti è che qualche rumors e soprattutto qualche messaggio trasversale a qualcuno al fianco di Gasperini gli è arrivato”, ha insistito Cassano, citando appunto una sua fonte vicina al tecnico piemontese.

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