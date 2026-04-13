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Ultimo aggiornamento: 18:18

“Mi ha chiamato da dietro, ‘Vale’. C’era un po’ di gente. Dopo però non siamo andati ad Arcore”: Valentino Rossi racconta il suo incontro con Berlusconi

di Redazione Sport
Il nove volte campione di MotoGp ha svelato il suo faccia a faccia con l'ex premier prima di un derby a San Siro
“Mi ha chiamato da dietro, ‘Vale’. C’era un po’ di gente. Dopo però non siamo andati ad Arcore”: Valentino Rossi racconta il suo incontro con Berlusconi
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“Sì, ho incontrato Silvio Berlusconi“. È uno dei nuovi aneddoti raccontati da Valentino Rossi, che ha svelato il suo unico e breve faccia a faccia con l’ex premier e leader di Forza Italia, avvenuto prima di un MilanInter nella pancia dello stadio Meazza, mentre il nove volte campione di MotoGp era in compagnia del suo storico amico Alessio Salucci, detto Uccio.

“Eravamo io e Uccio nel tunnel di San Siro, che andavamo a vedere un derby. Mi ha chiamato da dietro, ‘Vale‘ ‘Vale’ ‘Valentino‘”, ha raccontato Rossi, imitando anche la voce di Berlusconi, durante la sua ospitata al podcast Tintoria. Poi il racconto è proseguito: “Solo che c’era un po’ di gente, quindi io stavo cercando di sgattaiolare per andare in tribuna. Però Uccio mi ha detto: ‘Guarda che è Silvio’. Allora mi sono fermato, mi ha dato la mano e mi ha detto che ero un grande orgoglio italiano. E basta”.

Valentino Rossi quindi ha concluso: “È stato simpatico, ma ci siamo visti solo lì”. E poi, percependo forse un po’ di delusione per la brevità del suo incontro con Berlusconi, ha aggiunto una battuta: “Però non siamo andati ad Arcore dopo”.

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