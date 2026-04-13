Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 11:00

“Ma quanto è alto”: Sinner ha paura del trampolino, poi ci ripensa e si tuffa “a bomba”. E Alcaraz lo riprende divertito – Video

di Redazione Sport
Icona dei commenti (1)
L'altoatesino ha festeggiato la vittoria a Montecarlo con un bagno in piscina dopo esser stato convinto dal coach Simone Vagnozzi
Icona dei commenti Commenti

Un tuffo dal trampolino per festeggiare la vittoria. Così Jannik Sinner ha voluto salutare il torneo di Montecarlo dopo il successo in finale contro Carlos Alcaraz che lo ha anche riportato al numero uno del ranking Atp. Qualche ora dopo la finale, infatti, in un video pubblicato dalla pagina Facebook dell’Atp di Montecarlo, si vede Sinner salire su un trampolino abbastanza alto, con Vagnozzi che lo invita a tuffarsi. L’altoatesino toglie la maglietta, sale fino in cima, da un occhio giù dal trampolino e commenta: “Ma quanto è alto?”, rivolgendosi al suo coach tra tante risate. Dopo un primo momento di esitazione e dopo esser tornato indietro, Sinner ha preso coraggio e si è tuffato a bomba, su consiglio dello stesso Vagnozzi. E intanto da sotto – a bordo piscina – Carlos Alcaraz lo ha ripreso con il suo cellulare, parecchio divertito.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione