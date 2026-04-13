“Ma quanto è alto”: Sinner ha paura del trampolino, poi ci ripensa e si tuffa “a bomba”. E Alcaraz lo riprende divertito – Video

Un tuffo dal trampolino per festeggiare la vittoria. Così Jannik Sinner ha voluto salutare il torneo di Montecarlo dopo il successo in finale contro Carlos Alcaraz che lo ha anche riportato al numero uno del ranking Atp. Qualche ora dopo la finale, infatti, in un video pubblicato dalla pagina Facebook dell’Atp di Montecarlo, si vede Sinner salire su un trampolino abbastanza alto, con Vagnozzi che lo invita a tuffarsi. L’altoatesino toglie la maglietta, sale fino in cima, da un occhio giù dal trampolino e commenta: “Ma quanto è alto?”, rivolgendosi al suo coach tra tante risate. Dopo un primo momento di esitazione e dopo esser tornato indietro, Sinner ha preso coraggio e si è tuffato a bomba, su consiglio dello stesso Vagnozzi. E intanto da sotto – a bordo piscina – Carlos Alcaraz lo ha ripreso con il suo cellulare, parecchio divertito.