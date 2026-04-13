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Ultimo aggiornamento: 10:26

Sinner torna numero uno al mondo: a Barcellona potrebbe già arrivare il controsorpasso di Alcaraz (ma non sarebbe un problema) | La nuova classifica Atp

di Domenico Cannizzaro
Vincendo il torneo in Catalogna, lo spagnolo tornerebbe in testa, ma da qui al Roland Garros avrà da difendere ben 3.330 punti, mentre l’italiano “solo” 1.950
Sinner torna numero uno al mondo: a Barcellona potrebbe già arrivare il controsorpasso di Alcaraz (ma non sarebbe un problema) | La nuova classifica Atp
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Un risveglio da numero uno. Jannik Sinner inizia oggi la settimana numero 67 in testa alla classifica Atp, una in più di Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha vinto a Monte-Carlo in finale contro Alcaraz, si è ripreso la vetta del ranking e soprattutto ha sfatato il tabù della terra rossa. Essendo usciti i 50 punti dell’Atp 500 di Halle 2025, Sinner ha ora un margine di 110 punti su Alcaraz che giocherà a Barcellona questa settimana, mentre Jannik resterà fermo. Alcaraz, finalista l’anno scorso, vincendo il titolo tornerà numero 1, ma non sarebbe un problema.

Il vantaggio di Sinner è molto più solido di quanto possa sembrare. Da qui al Roland Garros lo spagnolo avrà da difendere ben 3.330 punti, mentre l’italiano “solo” 1.950. Una differenza significativa, che permette all’altoatesino di effettuare dopo Barcellona un immediato controsorpasso, mantenere il primo e tenerlo al sicuro almeno fino a Wimbledon. Alcaraz sicuramente dovrà spingere più possibile nei due tornei spagnoli (Barcellona e Madrid) per provare a racimolare più punti possibili, ma tenere la vetta sarà quasi impossibile, visto lo stato di Sinner e visti i “pochi” punti da difendere.

Ranking Atp, Musetti scivola fuori dalla Top 5

Scivola invece fuori dalla Top 5, alla posizione numero 9, Lorenzo Musetti che non ha confermato la finale raggiunta l’anno scorso. Il suo percorso si è interrotto contro il monegasco Valentin Vacherot, che è arrivato fino in semifinale senza sfigurare contro Carlos Alcaraz ed è entrato per la prima volta in Top 20: festeggia oggi il best ranking alla posizione numero 17. Tra gli attuali Top 100 hanno raggiunto il best ranking questa settimana anche il francese Terence Atmane (41), lo statunitense Ethan Quinn (50), il teenager spagnolo Rafael Jodar (55), l’argentino Burruchaga (61), il belga Alexander Blockx (71) e il croato Dino Prizmic (87). Flavio Cobolli rimane numero 3 d’Italia e 16 del mondo. Alle spalle dei tre Top 20 e dei sette Top 100 italiani, spicca il balzo in avanti di ben 62 posizioni di Stefano Napolitano, n. 240 ATP questa settimana, grazie ai punti per la finale raggiunta al Challenger di Città del Messico.

La nuova classifica Atp di lunedì 13 aprile

  1. (+1) Jannik Sinner (ITA) 13350 punti
  2. (-1) Carlos Alcaraz (ESP) 13240
  3. (=0) Alexander Zverev (GER) 5555
  4. (=0) Novak Djokovic (SRB) 4710
  5. (+2) Félix Auger-Aliassime (CAN) 4100
  6. (+2) Ben Shelton (USA) 3900
  7. (-1) Alex de Minaur (AUS) 3895
  8. (+1) Taylor Fritz (USA) 3870
  9. (-4) Lorenzo Musetti (ITA) 3625
  10. (=0) Daniil Medvedev 3560
  11. (=0) Alexander Bublik (KAZ) 3445
  12. (=0) Casper Ruud (NOR) 2625
  13. (=0) Jiri Lehecka (CZE) 2540
  14. (=0) Karen Khachanov 2410
  15. (=0) Andrey Rublev 2350
  16. (=0) Flavio Cobolli (ITA) 2320
  17. (+6) Valentin Vacherot (MON) 2168
  18. (=0) Tommy Paul (USA) 2065
  19. (=0) Francisco Cerundolo (ARG) 2020
  20. (=0) Frances Tiafoe (USA) 1965

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