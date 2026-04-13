Il rigore folle fischiato contro l’Inter: Nico Paz colpisce Bonny e l’arbitro vede un fallo, il Var poi completa il disastro

Ai fini del risultato è stato un episodio che non ha pesato e per questo, probabilmente, se ne sta parlando poco. Ma il rigore fischiato in favore del Como nel match poi perso 3-4 contro l’Inter è una follia. Per Pistocchi è “da ritiro del cartellino“, per Marelli è “inesistente“, per Caressa è un “casino“. Insomma, tutti concordi su quanto accaduto al minuto 87 della sfida tra la formazione di Fabregas e quella di Chivu.

Il punteggio è di 2-4 in favore dei nerazzurri, Alex Valle crossa da sinistra, la palla finisce al limite dopo una serie di rimpalli e Nico Paz arriva in corsa per calciare. Il tiro finisce altissimo, grazie anche all’opposizione di Bonny, che si mette sulla traiettoria ed entra in contatto con Nico Paz solo quando – a causa dello slancio post conclusione – l’argentino colpisce involontariamente con un calcio nei genitali l’attaccante dell’Inter. Nico Paz cade in avanti (normale, per dinamica), l’arbitro Massa vede un fallo che non esiste in favore del Como e dice che è calcio di punizione dal limite.

A completare il disastro ci pensa il Var: Aureliano richiama Massa, ma non per dirgli che non c’è nessun fallo commesso da Bonny, ma per segnalare che è avvenuto all’interno dell’area di rigore e che quindi deve rettificare la decisione, assegnando un tiro dagli 11 metri. Da possibile calcio di punizione in favore dell’Inter si passa a un rigore per il Como, poi trasformato da Da Cunha. Un gol del 3-4 che ha rinvigorito sia il Como che il “Sinigaglia” nel finale di partita. Nel recupero la formazione di Fabregas ha anche sfiorato il pareggio: sarebbe stata una beffa clamorosa per l’Inter.

“Certe volte mi vengono davvero dei dubbi. Nico Paz calcia e prende l’avversario, l’arbitro dà il rigore, ma è Paz che prende Bonny. Hanno fatto un po’ di casino, cosa che tra l’altro non avevano mai fatto quest’anno“, ha dichiarato Fabio Caressa al “Club” su Sky Sport. A ribadire l’inesistenza del rigore assegnato era già stato Luca Marelli su Dazn:”Il punto è che Bonny non va con le gambe o coi piedi su Nico Paz, ma è Nico che colpisce Bonny tra le gambe dopo aver tirato. La cosa giusta era richiamare Massa all’OFR e revocare quindi il fallo e il rigore”.

Ancora più duro invece Maurizio Pistocchi: “C’è tempo anche per un clamoroso errore arbitrale: all’87’ Massa fischia un fallo fuori area (che non c’è) di Bonny su Nico Paz , il VAR gli segnala che il fallo sarebbe dentro l’area, e Massa fischia un rigore inesistente che Da Cunha trasforma”. E alla domanda su come si possa definire il comportamento dell’arbitro e del VAR, il giornalista sportivo ha replicato in maniera durissima: “Incredibile! Roba da ritiro del cartellino“.