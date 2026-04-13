L’Inter è il miglior attacco all-time della Serie A: 5.465 gol, storico sorpasso sulla Juventus | La classifica

La vittoria contro il Como è servita all’Inter per blindare la sua leadership su questo campionato. Lo scudetto è ormai a un passo per la squadra di Christian Chivu e mai come in questa stagione sarà nel segno dell’attacco. I nerazzurri, infatti, segnano nettamente più di tutti, come ha dimostrato anche il 4 a 3 di domenica sera. Hanno attualmente firmato 75 gol in 32 partite. Il divario con Napoli e Milan, le prime inseguitrici, è quasi imbarazzante: 27 reti in più della squadra di Conte, 28 in più di quella di Allegri. L’ultimo gol segnato da Denzel Dumfries però significa anche un sorpasso storico nei confronti della Juventus.

Oggi, infatti, l’Inter è prima nella classifica all-time dei gol segnati in Serie A. Con 5.465 reti, come riporta Transfermarkt, è il miglior attacco di sempre del campionato italiano. La Juve, storicamente prima in questa classifica, è stata superata proprio di un gol. La squadra di Luciano Spalletti, che in questo momento ha il terzo attacco stagionale dietro Inter e Como, potrebbe comunque provare a riprendersi subito il primato in queste sei giornate che mancano alla fine della stagione. Mentre l’Inter può puntare a vincere lo scudetto con il miglior attacco (in Serie A nelle ultime venti stagioni è successo solo sette volte) e anche senza la miglior difesa. Questo evento è veramente raro nel campionato italiano: l’unico caso negli ultimi vent’anni riguarda la Juventus di Sarri nel 2020.

La classifica all-time dei gol segnati in Serie A

Inter – 3.188 gare, 5.465 gol Juventus – 3.149 gare, 5.464 gol Milan – 3.127 gare, 5.132 gol Roma – 3.147 gare, 4.639 gol Fiorentina – 2.986 gare, 4.154 gol Lazio – 2.845 gare, 3.984 gol Napoli – 2.692 gare, 3.717 gol Torino – 2.757 gare, 3.589 gol Bologna – 2.687 gare, 3.517 gol Sampdoria – 2.280 gare, 2.840 gol

Fonte: Transfermarkt.it