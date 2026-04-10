“Anche noi abbiamo visto il lato oscuro della Luna”: l’Atletico Madrid scrive alla Nasa dopo il match contro il Barcellona

Se la Champions League è la competizione delle stelle in campo, l’Atletico Madrid allora fa davvero sul serio e chiede alla Nasa. L’8 aprile, in visita al Camp Nou per l’andata dei quarti di finale contro il Barcellona poi vinta per 0-2 dagli uomini di Simeone, il pullman della squadra madrilena è stato preso a sassata dai tifosi di casa. È la seconda volta che accade, dopo la gara di ritorno delle semifinali di Coppa del re. Un problema reiterato che i colchoneros, come li chiamano i fan, hanno preso con ironia.

Sui social il club biancorosso ha scritto direttamente all’agenzia spaziale americana: “Stasera abbiamo visto anche noi il lato oscuro della Luna”. Il riferimento è alla storica missione Artemis II che ha riportato l’uomo vicino al satellite e il cui rientro è previsto per oggi a largo delle coste di San Diego. A corredo la foto del pullman con due finestrini spaccati. Al termine del match, Diego Simeone ha commentato: “La società è sempre la stessa, non possiamo migliorarla. Non è un caso isolato, è quello che di solito succede quando veniamo a Barcellona“.