“Quando dai ai giovani un piano e un obiettivo, non si perdono”: il docente che insegna la vera boxe nella Venezia più popolare

Nella Venezia più popolare, quella del sestiere Castello, non distante dallo stadio Penzo e dalla Biennale d’Arte, c’è una palestra dove si fa la boxe vera: ragazzi tesserati con la Federazione Pugilistica Italiana che si allenano con il sogno di diventare pugili. La Athena è frequentata da giovani residenti in città e da qualche universitario trasferitosi qui per studio. Da queste parti, per fortuna, si incontrano ancora più residenti che turisti.

“La boxe — spiega a ilfattoquotidiano.it Andrea Del Zotto, tecnico dell’Athena e insegnante di Educazione Fisica in un istituto superiore della città — è esplosa negli ultimi anni in termini di presenze. Ho nove agonisti su un totale di 45 iscritti, che è il tetto massimo che mi sono dato per limiti di spazio e per poter seguire tutti al meglio. A ognuno va dedicato il giusto tempo. La boxe sa essere un aiuto sia per i ragazzi che si comportano da bulli, sia per coloro che a scuola vengono bullizzati. Quando dai ai giovani un piano e un obiettivo, non si perdono“.

In una città unica al mondo come Venezia non è semplicissimo fare pugilato, ma Del Zotto non si lamenta. Dopo la prima ora di esercizi, insieme ai due aspiranti tecnici, allestisce con un gioco quasi impossibile di corde due ring immaginifici, dato che un “quadrato” vero e proprio non c’è e non ci starebbe. “Una volta al mese circa porto i ragazzi alla Union Boxe a Mestre. Ci troviamo alla fermata del vaporetto o direttamente a Piazzale Roma e con il bus si va a fare sparring là: i miei pugili sono cresciuti molto da quando lo facciamo”. La Union è una palestra con molta storia: qui si è allenato anche il campione olimpico Franco De Piccoli. A Venezia, invece, la boxe si pratica per tradizione anche a Murano, dove c’è una palestra storica, mentre sta rinascendo un’associazione pugilistica in Sacca Fisola, nell’isola della Giudecca.

Del Zotto non è mai stato un pugile, ma è cresciuto come karateka. “Il karate mi ha insegnato molto, ho avuto un grande maestro come Daniele Boffelli, che era amico di Giovanni Parisi, con cui abbiamo fatto qualche stage. Il karate mi ha trasmesso soprattutto la disciplina e i concetti di insegnamento”. Poi sono arrivati gli studi universitari a Roma e la possibilità di entrare come preparatore atletico nella palestra di Eugenio Agnuzzi. Qui ha lavorato con pugili di valore internazionale come Michael Magnesi, Emanuele Blandamura e Pasquale Di Silvio, accompagnandoli all’angolo con Agnuzzi in match di altissimo livello, inclusi i campionati europei.

Una volta scelto di tornare nella sua città natale, ha aperto questa palestra, nascosta tra le calli veneziane con i panni stesi fuori da casa a casa. Un po’ alla volta la sua creatura è cresciuta. A breve dovrà traslocare, ma è già in cerca di un locale sempre in zona: vuole rimanere vicino a casa e non vuole che la palestra perda la sua anima popolare. Del Zotto fa parte di quegli allenatori, sempre più frequenti nella boxe moderna, che non hanno un trascorso sul ring. “Non sono io a dover essere un campione, è l’atleta, semmai, che deve diventarlo o comunque provarci”.

E non è nemmeno uno di quei maestri “vecchia scuola” che impongono la corsa in stile Rocky Balboa a Filadelfia: “Non sono per la corsa a tutti i costi, né sono contrario. È la mentalità quella che conta più di tutto: se uno è abituato, ne sente la necessità e vuole correre, per me va bene. Qui ho un paio di ragazzi che lo fanno perché si sentono bene psicologicamente. Ma se dipendesse solo da me, il ‘fondo’ glielo farei fare al sacco. La corsa ha delle controindicazioni: possono soffrire le articolazioni, soprattutto se corri male”.