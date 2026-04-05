Dopo la disfatta dell’Italia, in Serie A riparte la corsa per (non) vincere lo scudetto: è una giornata cruciale

La sosta potrebbe aver rigenerato tutte mentalmente e fisicamente (a eccezione degli italiani dell'Inter) e soprattutto regala subito un Napoli-Milan e un interessante Inter-Roma

Tasto “stop” alla Nazionale, alle critiche per l’Italia dopo il flop Mondiali e al declino del calcio italiano. Tasto “riprendi” ai dibattiti sui club, sulle polemiche arbitrali e su uno scudetto che in Serie A nessun sembra voler vincere. Ancora, per la seconda volta in due anni. 69 Inter, 63 Milan, 62 Napoli. Questa la classifica: un discorso scudetto che sembrava chiuso prima del derby vinto dal Milan per 1-0, ora è ancora apertissimo. Ma nessuna spinge per provare lo sprint decisivo.

L’Inter ha ottenuto due punti nelle ultime tre partite (pareggi contro Atalanta e Fiorentina, sconfitta nel derby contro il Milan), il Milan ne ha vinte soltanto tre nelle ultime sei, mentre il Napoli adesso è lanciatissimo ma nei mesi scorsi ha faticato tantissimo, raccogliendo pochissimi punti. La sosta potrebbe aver rigenerato mentalmente e fisicamente tutte (a eccezione degli italiani dell’Inter) e soprattutto regala subito un Napoli–Milan e 24 ore prima anche un interessante Inter–Roma. Le ultime otto giornate ci diranno se davvero la Serie A avrà un padrone o si continuerà sulla scia dell’anno scorso, quando Inter e Napoli persero diversi punti nelle ultime giornate. A vincere poi fu la squadra di Antonio Conte.

L’Inter ritrova Lautaro, ma occhio agli italiani

+6 sulla seconda, un Lautaro Martinez ritrovato, un Dumfries tornato a pieno regime. Numeri alla mano l’Inter è la squadra con maggiori possibilità di scudetto, ma a oggi sembra la più in difficoltà tra le tre. I nerazzurri non hanno mai reagito dal post derby e dopo quella sconfitta sono arrivati due pareggi contro Atalanta e Fiorentina. La sosta potrebbe aver rigenerato l’Inter, ridando a Chivu un Dumfries al 100%, ma soprattutto un Lautaro Martinez a disposizione.

Ma gli italiani potrebbero subire il contraccolpo dell’eliminazione Mondiale: Bastoni è bersaglio di tantissimi insulti dopo l’espulsione contro la Bosnia, Dimarco anche ma per l’esultanza dopo la vittoria della Bosnia ai rigori contro il Galles, Pio Esposito deve reagire al rigore sbagliato. Insomma, la condizione psicofisica dei calciatori dell’Inter in Nazionale non è delle migliori.

31^ giornata: Inter -Roma

-Roma 32^ giornata: Como- Inter

33^ giornata: Inter -Cagliari

-Cagliari 34^ giornata: Torino- Inter

35^ giornata: Inter -Parma

-Parma 36^ giornata: Lazio- Inter

37^ giornata: Inter -Verona

-Verona 38^ giornata: Bologna-Inter

Il Milan cerca continuità

Discorso differente invece per il Milan, che dopo la vittoria nel derby ha sciupato l’occasione di avvicinarsi all’Inter perdendo contro la Lazio per 1-0 in trasferta, dopo il pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta. Contro il Torino in casa è arrivata una reazione e adesso ci sarà lo scontro diretto contro il Napoli. Un bivio per entrambe. Se la squadra di Allegri confermerà l’ottimo trend contro le big, lo scudetto rimarrà ancora fattibile a prescindere dal risultato dell’Inter. Se invece dovesse arrivare un pareggio o una sconfitta, l’obiettivo dei rossoneri potrebbe diventare quello di consolidare il secondo posto (e in generale la qualificazione in Champions). Allegri però continua a premere sugli attaccanti: servirà la miglior versione di Leao e la migliore di Pulisic per provare la rimonta sull’Inter.

31^ giornata: Napoli- Milan

32^ giornata: Milan -Udinese

-Udinese 33^ giornata: Verona- Milan

34^ giornata: Milan -Juventus

-Juventus 35^ giornata: Sassuolo- Milan

36^ giornata: Milan -Atalanta

-Atalanta 37^ giornata: Genoa- Milan

38^ giornata: Milan-Cagliari

Il Napoli viaggia: è quella che sta meglio

Terza in classifica, ma è senza dubbio quella che sta meglio. Sotto ogni punto di vista. Il Napoli di Antonio Conte è reduce da quattro vittorie consecutive, ha ritrovato brillantezza fisica e mentale, ma soprattutto tutti gli infortunati di lungo termine che hanno condizionato gran parte della stagione dei partenopei. De Bruyne, McTominay, Anguissa, Lobotka. Tutti per provare intanto a scavalcare il Milan. Poi per provare a “rimettere pressione” all’Inter, come ha dichiarato Conte dopo la vittoria contro il Cagliari. E in quel caso ha funzionato.