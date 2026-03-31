Sinner, ora la terra rossa: a Monte Carlo ci sarà, ma per “allenarsi”. Il focus è sull’asse Roma-Parigi

Striscia aperta di 34 set consecutivi vinti (24 nel 2026), vittoria a Indian Wells, vittoria a Miami e Sunshine Double completato. Il mese di marzo di Jannik Sinner è stato perfetto. Meglio non poteva andare. I ritmi del calendario tennistico, la fame e la voglia dell’altoatesino però non gli consentono di godersi troppo le vittorie, perché a brevissimo comincerà la stagione su terra rossa e Sinner deve farsi trovare pronto. C’è da riscattare una sconfitta al Roland Garros e vincere in casa a Roma. Nel weekend sarà intanto il momento del Masters 1000 di Monte Carlo, l’unico “non mandatory” del circuito. Vale a dire non obbligatorio per i tennisti. Tradotto: l’unico 1000 a cui i big possono rinunciare senza incorrere in sanzioni.

Non lo è perché si gioca presto sulla terra rossa, è in una fase particolare della stagione e storicamente ha avuto uno status un po’ diverso dagli altri Masters 1000. Ecco perché Jannik Sinner sta ancora riflettendo se giocare o meno. Le dichiarazioni lasciano pensare che alla fine ci sarà, ma non tanto per la questione ranking (se dovesse vincerlo, tornerebbe già primo), quanto per prepararsi al meglio alla stagione sulla terra rossa, che è probabilmente una delle fasi più intense e soprattutto importanti nell’arco dell’intero anno solare.

“Domani (oggi, ndr) sarò in aereo, so che arriverò a Monte–Carlo martedì all’ora di pranzo e mi prenderò un paio di giorni di riposo. All’inizio avvertirò un po’ di dolori perché i movimenti sulla terra sono diversi“, ha spiegato Sinner dopo la vittoria contro Lehecka. Ecco perché sarà per lui un torneo di “allenamento” e transitorio in vista di Madrid, Roma e poi il Roland Garros, dove l’azzurro cerca riscatto dopo la sconfitta in finale (con tre match point consecutivi sciupati) contro Carlos Alcaraz nel 2025.

Le condizioni dei campi di Monte Carlo sono infatti molto simili a quelle che vedremo a Roma e Parigi, a differenza di Madrid, e in più Sinner vuole migliorare le sue prestazioni in condizioni di caldo, visti i problemi avuti in passato. Un aspetto su cui sta già lavorando da un po’ di tempo, come lui stesso ha rivelato: “Dopo Doha abbiamo passato giornate lunghe in campo con poca pausa, giocando sotto il sole per tante ore. L’obiettivo era di migliorare la prestazione al caldo“. Ecco perché l’altoatesino giocherà anche in doppio. Lo farà in coppia con Zizou Bergs. In tanti si chiedono perché – visto il calendario intenso – l’azzurro abbia deciso di giocare più partite, iscrivendosi anche al torneo di doppio.

L’obiettivo è appunto quello di giocare più partite possibili su questa superficie, abituarsi gradualmente ma velocemente alle condizioni climatiche e del campo e infine anche per affinare ulteriormente il servizio (suo colpo in netto miglioramento) e il gioco a rete. E farlo nel torneo di “casa” (Sinner vive lì e tantissimi italiani affollano gli spalti dei campi del Principato) è sicuramente un privilegio. Se dovesse vincere anche a Monte Carlo, tanto di guadagnato. Se non dovesse farlo, non sarà un problema. L’obiettivo è prima vincere nel torneo di casa a Roma. Poi completare il Career Grand Slam a Parigi.