Sinner è inarrestabile: batte Lehecka in finale e trionfa a Miami. È Sunshine Double sotto la pioggia americana

Sotto il cielo grigio di Miami, sotto una pioggia insistente che ha condizionato la finale, all’improvviso spunta il sole. Doppio. Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Miami e conquista il Sunshine Double: vittoria a Indian Wells e vittoria in Florida. Il primo a riuscirci senza perdere un set. L’azzurro ha battuto Jiri Lehecka in due set (6-4, 6-4) in una finale condizionata dalla pioggia. Un’ora e 35 effettive di gioco, ma più di tre ore tra sospensione e ripresa. Prima l’inizio previsto per le 21 slittato di un’ora e mezza, poi la sospensione dopo la vittoria del primo set per 6-4 in 47 minuti da parte dell’altoatesino, infine il successo in due set.

Partendo dal primo set, Sinner ha mostrato l’ormai costante solidità al servizio, servendo con il 59% di prime in campo (un dato non eccellente se paragonato agli altri match), ma vincendo il 100% di punti con la prima: ben 16 su 16. Meno efficace la seconda (45% di punti conquistati), con Sinner che ha anche dovuto annullare tre palle break consecutive nel quarto gioco, subito dopo aver conquistato il break del 2-1. Da lì i due hanno mantenuto la battuta senza troppi problemi, con Lehecka che nel nono gioco ha anche dovuto annullare due set point. Sinner ha poi chiuso al primo set point: 6-4 in meno di un’ora.

A inizio secondo set, però, quando si erano ancora giocati tre punti del secondo parziale, è tornata la pioggia battente e il match è stato sospeso per ben un’ora e mezza. Poi la ripresa intorno all’1:00. Dopo il lungo stop, c’è equilibrio in campo. O almeno nel punteggio: Sinner spreca quattro palle break in due game (due consecutive per game), ma al servizio non rischia mai. Va sotto 0-30 nell’ottavo gioco, ma con quattro punti consecutivi lo porta a casa. Il break decisivo arriva invece nel nono gioco, quando – questa volta sì – Sinner sfrutta la prima palla utile. Al primo match point Sinner passa: il Sunshine Double è completato. È il primo a riuscirci dopo Federer nel 2017, il tredicesimo della storia.

“Le finali sono sempre difficili da giocare, ho cercato di rimanere solido in condizioni difficili perché il campo era molto pesante. Sono rimasto concentrato nei momenti importanti, abbiamo lavorato tanto e adesso sono contento di tornare a casa”, ha dichiarato l’azzzurro nel post gara. Poi ha concluso: “Sunshine Double? Record significativo. Prima di iniziare sulla terra rossa torno a casa con ben due trofei, è incredibile averlo conquistato, è difficile da ottenere”.